"Адские санкции" Грэма будут болезненнее европейских: когда их примут

США готовятся принять новый жесткий пакет санкций против России уже в сентябре 2026 года. Эти ограничения будут значительно ощутиме европейских.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий в интервью изданию " Шелтер ".

По его словам, речь идет о разработанном ранее законопроекте сенатора Линдси Грэма. В Украине ожидают, что американские законодатели дадут ему "зеленый свет" уже в начале осени.

"Он будет гораздо более болезненным, чем европейские пакеты", - подчеркнул Георгий Тихий.

Цепная реакция для экономики РФ

Принятие этого документа будет иметь так называемый мультипликационный эффект и подтолкнет международное сообщество к новым решениям. В частности, американский пакет может спровоцировать волну дополнительных ограничений:

принятие 22-го пакета санкций от ЕС;

усиление синхронных ограничений со стороны стран "Большой семерки" (G7);

новые санкционные решения других международных партнеров Украины.

Спикер МИД обратил внимание на характерное поведение Кремля перед решительными шагами Вашингтона. Ранее, как только в США поддерживали новые ограничения, Москва немедленно начинала имитировать дипломатическую активность, чтобы затянуть время.

Дипломат напомнил, что именно из-за таких маневров РФ в прошлом году возникли стамбульские встречи.

"Анкоридж родился точно так же, если вы вспомните, подходил момент введения серьезных санкций, и они таким образом как бы сорвали", - добавил Тихий.

Текущее поведение Кремля

Несмотря на ожидания украинской стороны, перед нынешним голосованием в Сенате США россияне не предпринимают каких-либо шагов, чтобы его сорвать.

В то же время Тихий подчеркнул, что это не означает отказа Кремля от попыток помешать санкциям. В украинском внешнеполитическом ведомстве прогнозируют, что Москва будет еще пытаться сорвать окончательное введение американских ограничений.

"Адские санкции" против РФ

Напомним, 28 июля Сенат США поддержал законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана. Одним из его соавторов был покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Во время визита в США президент Украины Владимир Зеленский встретился с более чем 60 американскими сенаторами. Глава государства подчеркнул, что новый санкционный законопроект является не только инструментом для усиления давления на Кремль, но и важным сигналом для европейских партнеров.