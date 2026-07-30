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"Адские санкции" Грэма будут болезненнее европейских: когда их примут

21:04 30.07.2026 Чт
2 мин
Ограничения Вашингтона могут спровоцировать настоящий цепной эффект для России
aimg Валерий Ульяненко
"Адские санкции" Грэма будут болезненнее европейских: когда их примут Фото: санкции против РФ могут быть приняты уже в сентябре (Getty Images)
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США готовятся принять новый жесткий пакет санкций против России уже в сентябре 2026 года. Эти ограничения будут значительно ощутиме европейских.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявил спикер МИД Украины Георгий Тихий в интервью изданию "Шелтер".

По его словам, речь идет о разработанном ранее законопроекте сенатора Линдси Грэма. В Украине ожидают, что американские законодатели дадут ему "зеленый свет" уже в начале осени.

"Он будет гораздо более болезненным, чем европейские пакеты", - подчеркнул Георгий Тихий.

Цепная реакция для экономики РФ

Принятие этого документа будет иметь так называемый мультипликационный эффект и подтолкнет международное сообщество к новым решениям. В частности, американский пакет может спровоцировать волну дополнительных ограничений:

  • принятие 22-го пакета санкций от ЕС;
  • усиление синхронных ограничений со стороны стран "Большой семерки" (G7);
  • новые санкционные решения других международных партнеров Украины.

Спикер МИД обратил внимание на характерное поведение Кремля перед решительными шагами Вашингтона. Ранее, как только в США поддерживали новые ограничения, Москва немедленно начинала имитировать дипломатическую активность, чтобы затянуть время.

Дипломат напомнил, что именно из-за таких маневров РФ в прошлом году возникли стамбульские встречи.

"Анкоридж родился точно так же, если вы вспомните, подходил момент введения серьезных санкций, и они таким образом как бы сорвали", - добавил Тихий.

Текущее поведение Кремля

Несмотря на ожидания украинской стороны, перед нынешним голосованием в Сенате США россияне не предпринимают каких-либо шагов, чтобы его сорвать.

В то же время Тихий подчеркнул, что это не означает отказа Кремля от попыток помешать санкциям. В украинском внешнеполитическом ведомстве прогнозируют, что Москва будет еще пытаться сорвать окончательное введение американских ограничений.

"Адские санкции" против РФ

Напомним, 28 июля Сенат США поддержал законопроект об ужесточении санкций против России и Ирана. Одним из его соавторов был покойный сенатор-республиканец Линдси Грэм.

Во время визита в США президент Украины Владимир Зеленский встретился с более чем 60 американскими сенаторами. Глава государства подчеркнул, что новый санкционный законопроект является не только инструментом для усиления давления на Кремль, но и важным сигналом для европейских партнеров.

По данным СМИ, именно Зеленский вместе с президентом Финляндии Александром Стуббом убедили американских законодателей поддержать инициативу по введению так называемых "адских санкций" против России.

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