Зеленський звільнив міністра оборони часів Кучми з військової служби

Фото: Олександр Кузьмук (УНІАН)

Кузьмук звільнений після майже 45 років військової служби

Президент України Володимир Зеленський звільнив з військової служби екс-міністра оборони, генерала Олександра Кузьмука. Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

Зокрема, Зеленський підписав указ про звільнення генерала Кузьмука з військової служби за віком з правом носіння військової форми одягу.

Зазначимо, Кузьмук очолював Міноборони за часів президентства Леоніда Кучми з 11 липня 1996 по 24 жовтня 2001 та з 24 вересня 2004 по 3 лютого 2005. Під час першого перебування на посаді міністра набув широкої відомості після двох гучних скандалів у зв'язку з трагічними наслідками армійських навчань.

У першому випадку в квітні 2000 року запущена з полігону в Чернігівській області ракета класу "земля-земля" влучила в житловий будинок у Броварах Київської області, в результаті чого загинули три людини, п'ятеро отримали поранення.

У жовтні 2001 року ракета "земля-повітря" на навчаннях у Криму збила над Чорним морем пасажирський літак рейсу Тель-Авів - Новосибірськ, загинули 78 осіб. Кузьмук пішов у відставку на піку другого скандалу.

Нагадаємо, раніше Зеленський звільнив з військової служби скандального колишнього першого заступника голови СБУ Павла Демчину. НАБУ пред'являло йому підозру в незаконному збагаченні.