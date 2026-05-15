Главная » Новости » Война в Украине

Один из крупнейших НПЗ России пылает после атаки Сил обороны

15:25 15.05.2026 Пт
2 мин
Завод производит авиационный керосин, который используют воздушные силы врага
aimg Валерий Ульяненко
Один из крупнейших НПЗ России пылает после атаки Сил обороны Фото: на заводе после удара возник масштабный пожар (t.me/mchs_official)
В ночь на 15 мая Силы обороны Украины нанесли удар по Рязанскому нефтеперерабатывающему заводу. На его территории прогремели взрывы, возник масштабный пожар.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Сил беспилотных систем и сообщение Генштаба ВСУ.

СБС сообщили, что удар по НПЗ, принадлежащему компании "Роснефть", нанесли операторы 1-го отдельного центра, 414-й отдельной бригады "Птицы Мадяра" и 413-го полка "Рейд" во взаимодействии с ССО, ГУР МОУ и другими составляющими Сил обороны.

В результате удара на территории завода прогремели взрывы и возник масштабный пожар. Более подробные последствия поражения уточняются.

Кроме того, Силы обороны поразили малый ракетный катер и минный тральщик в пункте базирования "Каспийск". Под ударом также оказались склады боеприпасов врага в районах Епифановки и Ровенек на ВОТ Луганской области.

Украинские защитники поразили и склад материально-технических средств в Райгородке на ВОТ Луганской области, а также склад средств РЭБ врага в Дмитровке на ВОТ Донецкой области.

Под прицелом Сил обороны оказался и береговой пост технической разведки ФСБ России в Мариуполе на ВОТ Донецкой области: поражена радиолокационная станция МР-232 "Буссоль-С" и оптико-электронный модуль. Кроме того, в Мариуполе поражен склад горюче-смазочных материалов.

Что известно о Рязанском НПЗ

Рязанский НПЗ входит в топ-5 крупнейших нефтеперерабатывающих заводов страны-агрессора. Его мощность переработки составляет около 17 млн тонн нефти в год.

Предприятие производит бензины А-92/95/98/100, дизельное топливо, реактивное топливо, сжиженные газы и другие продукты нефтепереработки. Завод ежегодно производит в среднем 840 тысяч тонн авиационного керосина ТС-1, которое, в частности, используют воздушно-космические силы российских оккупантов.

Напомним, один из крупнейших заводов России - "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" - полностью остановил работу после атаки украинских беспилотников.

Кроме того, 13 мая в Башкортостане вспыхнула ЛПДС "Нурлино" - один из крупнейших узлов в системе российской "Транснефти". Расстояние от станции до границы с Украиной составляет более 1200 километров.

Начался обмен "1000 на 1000": сколько военных вернули из плена первым этапом
"Я не готов к войне" – это отмазка. Приди, а мы научим": интервью с бойцом Шаманбата
