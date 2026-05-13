Главная » Новости » Война в Украине

НПЗ в Перми полностью остановил работу после атак Украины, - Reuters

14:03 13.05.2026 Ср
Объект был атакован по меньшей мере трижды
aimg Елена Чупровская
НПЗ в Перми полностью остановил работу после атак Украины, - Reuters Фото: как атака дронов парализовала НПЗ в Перми (росСМИ)
Один из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов России после серии украинских атак полностью прекратил работу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

7 мая украинские беспилотники атаковали "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" - один из крупнейших заводов России, расположенный примерно в 1460 километрах к востоку от Москвы. В результате удара возник пожар и повреждения оборудования.

После этого завод полностью остановил переработку нефти.

Источники в отрасли сообщили, что после удара срочно вывели из работы три основные установки первичной переработки сырой нефти. Кроме того, остановлена часть вторичных установок.

Один из блоков - CDU-4 - не работал еще с 30 апреля, из-за предыдущей атаки дрона.

Сколько продлится ремонт

По данным источников, восстановительные работы могут занять несколько недель. "Лукойл", которому принадлежит завод, на запрос о комментарии не ответил.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подтвердил, что в пятницу беспилотники атаковали промышленные объекты в регионе, однако не уточнил, какое именно предприятие пострадало.

Что производил завод

В 2024 году "Лукойл-Пермнефтеоргсинтез" переработал около 12,6 миллиона тонн нефти. Среди продукции:

  • 2 миллиона тонн бензина;
  • 5,3 миллиона тонн дизельного топлива;
  • 700 000 тонн кокса;
  • 200 000 тонн мазута.

Завод обеспечивал топливом как гражданский сектор, так и потребности армии.

Цель таких ударов - сократить поступления в российский бюджет и ослабить военный потенциал Москвы. Кроме того, Кремль вынужден тратить миллиарды на аварийное восстановление стратегических объектов в глубоком тылу.

В ночь на 8 мая специалисты Центра спецопераций "Альфа" СБУ нанесли третий удар по тому же НПЗ и нефтеперекачивающей станции "Пермь" - ключевому узлу, через который нефть распределяется в четырех направлениях.

А 13 мая в соседнем Башкортостане вспыхнула ЛПДС "Нурлино" - один из крупнейших нефтетранспортных узлов "Транснефти"; причины пожара пока не установлены.

