Экспорт российских нефтепродуктов рухнул до минимумов с 2022 года, - Bloomberg

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

Как пишет издание, данные компании Vortexa Ltd. свидетельствуют, что общий объем поставок российских нефтепродуктов по морю в первые 26 дней октября составил 1,89 миллиона баррелей в сутки. Это самый низкий показатель как минимум с начала 2022 года.

Bloomberg отметило, что хотя экспорт дизеля слегка увеличился, общий объем поставок снизился из-за слабых отгрузок нафты (продукта нефтепереработки) и мазута, особенно через балтийские порты после атак на экспортный терминал в Усть-Луге. Кроме того, неблагоприятные погодные условия в регионе в последние дни могли оказывать влияние на работу портов.

Как сократился экспорт нефтепродуктов:

дизель и газойль: поставки выросли на 2% по сравнению с предыдущим месяцем - до 740 000 баррелей в сутки, чему способствовали более высокие поставки через Черное море, компенсировавшие слабые отгрузки из Приморска.

нафта: поставки сократилась на 3% по сравнению с сентябрем - до 317 000 баррелей в сутки. Потоки остаются ограниченными после атак на Усть-Лугу, через которую проходит более 60% российского экспорта нафты.

мазут: поставки упали на 10% - до 710 000 баррелей в сутки, это минимум за три месяца.

сырье для переработки (вакуумный газойль): поставки увеличились на 6% - до 70 000 баррелей в сутки.

бензин и компоненты для смешивания: поставки на уровне около 13 000 баррелей в сутки,

авиационное топливо: поставки выросли до 44 000 баррелей в сутки.

Также, по данным журналистов, отгрузки российской сырой нефти снизились после достижения максимумов за последние два с половиной года - на прошлой неделе сократилось количество рейсов из балтийских портов.