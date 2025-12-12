Один из крупнейших НПЗ и склад боеприпасов. ВСУ ударили по стратегическим объектам РФ

Подразделения Сил обороны Украины нанесли удар по НПЗ "Славнефть-ЯНОС" в Ярославской области России. После взрывов был зафиксирован пожар.

Он является одним из крупнейших нефтеперерабатывающих заводов россиян, который перерабатывает от 15 млн тонн нефти и нефтяного конденсата в год. НПЗ задействован в обеспечении российских вооруженных сил.

Кроме того, украинские защитники поразили склад боеприпасов в районе села Авдеевское, а также места сосредоточения живой силы оккупантов в районах Мирнограда и Родинского в Донецкой области. Сейчас вражеские потери уточняются.

"Силы обороны и в дальнейшем будут принимать меры для подрыва наступательного потенциала российских захватчиков и заставить РФ прекратить вооруженную агрессию против Украины", - подчеркнул Генштаб.