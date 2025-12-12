UA

Один з найбільших НПЗ і склад боєприпасів. ЗСУ вдарили по стратегічних об'єктах РФ

Ілюстративне фото: Сили оборони уразили один з найбільших нафтопереробних заводів Росії (Getty Images)
Автор: Валерій Ульяненко

Сили оборони України уразили нафтопереробний завод "Славнефть-ЯНОС" у Ярославській області РФ. Також було завдано ударів по складу боєприпасів та місцях зосередження окупантів на Донеччині.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Генерального штабу ЗСУ в Telegram.

Підрозділи Сил оборони України завдали удару по НПЗ "Славнефть-ЯНОС" у Ярославській області Росії. Після вибухів було зафіксовано пожежу.

Він є одним з найбільших нафтопереробних заводів росіян, який переробляє від 15 млн тонн нафти та нафтового конденсату на рік. НПЗ задіяний у забезпеченні російських збройних сил.

Крім того, українські захисники уразили склад боєприпасів у районі села Авдіївське, а також місця зосередження живої сили окупантів у районах Мирнограда та Родинського на Донеччині. Наразі ворожі втрати уточнюються.

"Сили оборони і надалі вживатимуть заходів для підриву наступального потенціалу російських загарбників та змушення РФ припинити збройну агресію проти України", - наголосив Генштаб.

Удари по НПЗ Росії

Нагадаємо, що у Генеральному штабі ЗСУ раніше підтвердили, що у ніч на 5 грудня Сили оборони України уразили Сизранський НПЗ у Самарській області та інфраструктуру морського порту у Краснодарському краї РФ.

Також у ніч на 6 грудня Сили безпілотних систем завдали удару по російських об'єктах. Українські дрони вразили Алчевський металургійний комбінат і, вкотре, Рязанський НПЗ.

У ніч на 3 грудня дрони завдали ударів по нафтобазах у районі Воронежа та в Тамбовській області Росії, після чого на об’єктах спалахнули пожежі.

Крім того, в ніч на 29 листопада Сили оборони України уразили Афіпський НПЗ, авіаремонтний завод та морський нафтовий термінал на території Росії.

Російська ФедераціяНПЗЗбройні сили України