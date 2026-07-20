Один из величайших пророков, которому покорялись стихии: кого почитает сегодня ПЦУ

20 июля православные христиане почитают память пророка, который распространял Божью истину и творил чудеса во времена язычников.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию пресс-службы Православной Церкви Украины (ПЦУ) в Facebook.

Главное: Праздник 20 июля : в этот день ПЦУ почитает память пророка Ильи - одного из величайших ветхозаветных святых, который жил за 900 лет до Рождества Христова.

: в этот день ПЦУ почитает память пророка Ильи - одного из величайших ветхозаветных святых, который жил за 900 лет до Рождества Христова. Происхождение : Илья происходил из рода Ааронова из города Фесвит в Галаадской стране (в восточной части Палестины).

: Илья происходил из рода Ааронова из города Фесвит в Галаадской стране (в восточной части Палестины). Служение : пророк посвятил свою жизнь борьбе с идолопоклонством и распространению Божьей истины во времена язычества.

: пророк посвятил свою жизнь борьбе с идолопоклонством и распространению Божьей истины во времена язычества. Чудеса : Илья был известен как чудотворец, которому покорялись стихии - благодаря его молитве на землю после продолжительной засухи сошел дождь.

: Илья был известен как чудотворец, которому покорялись стихии - благодаря его молитве на землю после продолжительной засухи сошел дождь. Вознесение: пророк является одним из немногих, кто не испытал земной смерти - по Преданию, Господь забрал его живым на небо на огненной колеснице.

Чью память почитает ПЦУ 20 июля

Украинцам напомнили, что согласно действующему новоюлианскому церковному календарю, 20 июля ПЦУ почитает память пророка Ильи.

Подчеркивается, что святой Илья:

один из величайших пророков;

чудотворец, которому покорялись стихии;

тот, кто был взят на Небо во плоти;

тот, кто должен прийти на землю перед вторым пришествием Христа.

"Так нам повествует Церковь об этом великом угоднике Божьем, который жил на этой земле за 900 лет до Рождества Господа нашего Иисуса Христа", - объяснили в ПЦУ.

20 июля - день памяти пророка Ильи (скриншот: pomisna.info/tserkva/kalendar)

Где родился и из какого рода происходил Илья

Исходя из Предания, родиной святого Ильи была Галаадская страна, в восточной части Палестины, граничащая с Аравией.

Город, в котором он родился, назывался Фесвит. Поэтому и Илью прозвали Фесвитянином.

Происходил Илья из рода Ааронова, от отца по имени Савах.

"Перед рождением сына ему было знамение, предупреждающее о рождении особого младенца, который "станет сосудом благодати Божией, а слово его будет как огонь, сильное и действенное", - рассказали в ПЦУ.

Отмечается, что воспитание и обучение Илья получил у священников.

При этом он часто удалялся в пустыню - чтобы совершать подвиг молитвы и поста.

"Илья любил Бога всем своим сердцем, и Бог благоволил ему: по милости Божией он получал все, что просил", - отметили в ПЦУ.

Пророк Илья родился в восточной части Палестины (инфографика: facebook.com/Orthodox.in.Ukraine)

Жизненный путь и борьба чудотворца Ильи

По данным ПЦУ, Илье выпал нелегкий путь - распространять Божью истину, когда царствовали идолопоклонники.

Несмотря на это, он "упрямо разоблачал беззаконие и карал язычников".

Во времена царя Ахава Илья выступал против поклонения Ваалу, предсказав трехлетний голод.

"Благодаря своей могучей и твердой вере Илья творил чудеса, свидетельствовавшие о величии Божьей силы", - отметили в ПЦУ.

Уточняется, что во всей полноте она явилась в молитве пророка на горе Кармел, где собрались израильтяне вместе с царем-идолопоклонником.

"Там Илья и показал перед людьми немощь жрецов, ведь именно после его молитвы Бог сослал дождь на землю после длительной засухи", - объяснили украинцам.

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Как пророк Илия "отошел" на небо

В библейской традиции пророк Илья - один из двух ветхозаветных святых, не испытавших телесной смерти на земле. Но "бывших забранными на небо живыми".

"По преданию, Господь забрал святого Илью во плоти на небо на огненной колеснице, свидетелем чего стал пророк Елисей", - сообщили в ПЦУ.

Отмечается, что сила Божия, взявшая Илью на небо, "явилась в виде огненной колесницы и огненных лошадей" для того, чтобы:

засвидетельствовать пламенный дух и слово Ильи;

прославить его как победоносного ревнителя славы Божией.

"Святой пророче Божий Илия, моли Бога о нас", - подытожили в ПЦУ.