ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Суд продовжив обирати запобіжний захід Мангеру

Новини » Суспільство    14.02.2019 - 11:26
Суд продовжив обирати запобіжний захід Мангеру
Фото: Владислав Мангер (Віталій Носач/РБК-Україна)

Справу Мангера розглядають вже третій день

Шевченківський райсуд Києва продовжив розгляд клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, підозрюваному у замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

У залі присутній сам підозрюваний, його адвокати, а також представники державного обвинувачення. Справу розглядають вже третій день.

Нагадаємо, вчора засідання тривало до півночі, після чого підозрюваний попросив півгодинну перерву, щоб зробити собі укол через біль у спині. 

РБК-Україна писало, що Мангер під час судового засідання заявив, що вбивство активістки Катерини Гандзюк організував генерал Служби безпеки України Данило Доценко. У СБУ цю інформацію спростували і вважають винним Мангера.

У СБУ не виключають, що метою звинувачення "була спроба нівелювати той великий обсяг доказової бази, який проти нього зібрала Служба безпеки України і домогтися передачі справи в інший правоохоронний орган".

Прокуратура просить обрати для Мангера запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 березня без застави.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року, в Херсоні вранці невідомий облив невстановленою речовиною керуючу справами виконкому міської ради і громадську діячку Херсона Катерину Гандзюк. Гандзюк госпіталізували. Через місяць громадська активістка померла у результаті сукупності недостатності функціональних систем організму, що розвинулася у результаті обширних хімічних опіків тіла.

7 серпня 2018 року були затримані двоє громадян України, які за версією слідства є співучасниками організації замаху - Володимир Васянович та Сергій Торбін. Прокурор зазначив, що на них як співучасників замаху на Гандзюк вказують свідчення інших учасників справи - Горбунова і Вишневського.

В суді у справі Мангера оголосили перерву Прокуратура просить суд заарештувати Мангера
Новини України КиївКатерина ГандзюкВладислав МангерСуд
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся