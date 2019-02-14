Суд продовжив обирати запобіжний захід Мангеру

Фото: Владислав Мангер (Віталій Носач/РБК-Україна)

Справу Мангера розглядають вже третій день

Шевченківський райсуд Києва продовжив розгляд клопотання прокуратури про обрання запобіжного заходу голові Херсонської облради Владиславу Мангеру, підозрюваному у замовленні вбивства активістки Катерини Гандзюк. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

У залі присутній сам підозрюваний, його адвокати, а також представники державного обвинувачення. Справу розглядають вже третій день.

Нагадаємо, вчора засідання тривало до півночі, після чого підозрюваний попросив півгодинну перерву, щоб зробити собі укол через біль у спині.

РБК-Україна писало, що Мангер під час судового засідання заявив, що вбивство активістки Катерини Гандзюк організував генерал Служби безпеки України Данило Доценко. У СБУ цю інформацію спростували і вважають винним Мангера.

У СБУ не виключають, що метою звинувачення "була спроба нівелювати той великий обсяг доказової бази, який проти нього зібрала Служба безпеки України і домогтися передачі справи в інший правоохоронний орган".

Прокуратура просить обрати для Мангера запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 3 березня без застави.

Нагадаємо, 31 липня 2018 року, в Херсоні вранці невідомий облив невстановленою речовиною керуючу справами виконкому міської ради і громадську діячку Херсона Катерину Гандзюк. Гандзюк госпіталізували. Через місяць громадська активістка померла у результаті сукупності недостатності функціональних систем організму, що розвинулася у результаті обширних хімічних опіків тіла.

7 серпня 2018 року були затримані двоє громадян України, які за версією слідства є співучасниками організації замаху - Володимир Васянович та Сергій Торбін. Прокурор зазначив, що на них як співучасників замаху на Гандзюк вказують свідчення інших учасників справи - Горбунова і Вишневського.