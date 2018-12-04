У справі Гандзюк оголосили підозру ще одному фігуранту, - Луценко

Фото: Катерина Гандзюк (facebook com/uakateryna)

Прізвище підозрюваного - Левін, на його рахунку 15 вбивств

У розслідуванні вбивства радниці голови Херсонської міської ради Катерини Гандзюк оголосили підозру ще одному фігуранту справи. Про це заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає РБК-Україна із посиланням на "Громадське".

За словами генпрокурора, прізвище нового підозрюваного - Левін (ім'я фігуранта генпрокурор не назвав). Він раніше вже був судимий. Левіна судили разом з батьком, його батько отримав довічний термін, а син - 15 років. Тоді Левіна звинувачували в організації вбивств та розбійних нападів на водіїв у Херсонській області.

"Загальна кількість доведених убивств - 15 чоловік. Незважаючи на це, Левін достроково вийшов за законом Савченко, але в нас є підозри, чи це було обгрунтовано", - наголосив Луценко.

Він додав, що за версією слідства, саме Левін є ключовим фігурантом в організації нападу на Гандзюк. До того ж встановлено, що Левін виїхав з України в день, коли поліцейські затримали перших підозрюваних у справі Гандзюк.

"Ми робимо все, щоб затримати його за міжнародними дорученнями. Але його відсутність не вплине на подальше слідство, яке близьке до юридичного доказу діяльності замовника. На сьогодні зійшлися всі розумні версії - ми бачимо мотив, який об’єднує і помічника народного депутата, і кримінального авторитета", - підкреслив генпрокурор.

Нагадаємо, раніше генпрокурор Юрій Луценко заявив, що слідство встановило усіх замовників та організаторів убивства Катерини Гандзюк.

Додамо, чергове засідання тимчасової слідчої комісії Верховної ради з питань розслідування нападів на активістів проходить сьогодні, 4 грудня 2018. За результатами засідання ТСК планує підготувати проекти звернення до президента України, Генпрокурора та голови СБУ.