ua en ru
Чт, 12 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес » Tech

NASA готовит постоянную базу на Луне: для миссии создадут ядерный ровер

19:12 12.11.2026 Чт
3 мин
aimg Ольга Завада
NASA готовит постоянную базу на Луне: для миссии создадут ядерный ровер NASA объявила об амбициозных планах создания базы к 2032 году (фото: NASA)
Додати як бажане джерело в Google

NASA готовится перейти от кратковременных экспедиций к постоянному присутствию человека на Луне. К 2032 году агентство планирует создать там базу, привлечь коммерческих партнеров и разработать новые технологии для освоения спутника Земли - в частности, ядерный ровер.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Daily Mail.

Новая стратегия и отказ от Orbital Gateway

Восемь месяцев назад NASA объявило о запуске инициативы Ignition, предусматривающей изменение подхода к освоению космоса. Вместо строительства лунной орбитальной станции Lunar Gateway агентство решило сосредоточиться на прямых миссиях с высадкой астронавтов на поверхность Луны.

Обновленная программа реализуется в три этапа:

Этап 1: переход на систематический подход для ускорения миссий и разведки с помощью роботов;

Этап 2: создание полужилой инфраструктуры на поверхности;

Этап 3: расширение инфраструктуры до полноценной постоянной месячной базы.

Читайте больше: На Луне появится Wi-Fi и 5G: готовящие для будущих космических баз

Многомиллиардные контракты с коммерческими гигантами

Для соблюдения сжатых сроков NASA опирается на партнерство с ведущими частными компаниями, среди которых Blue Origin, SpaceX, Northrop Grumman, Lockheed Martin, Intuitive Machines, Firefly Aerospace, Voyager Technologies и ispace-US.

Крупнейшим проектом стал CLPS 2 - 10-летний контракт на сумму 10 миллиардов долларов на управление, строительство и эксплуатацию месячных посадочных модулей.

Кроме того, оригинальный контракт CLPS 1.0 был расширен с 2,6 млрд до 4,2 млрд долларов.

NASA готовит постоянную базу на Луне: для миссии создадут ядерный ровер
NASA заключило контракт на разработку и запуск нового ровера с ядерным двигателем под названием Promise (фото: NASA)

Больше интересного: Blue Origin существенно удешевит космические запуски: что изменится в ракете New Glenn

Ядерный ровер Promise и новая инфраструктура

Для исследования поверхности спутника Земли агентство разрабатывает новый ядерный ровер Promise (Polar Rover for Observation, Mapping and In-Situ Exploration).

В отличие от солнечных аппаратов он сможет работать во время двухнедельной лунной ночи и исследовать постоянно затененные глубокие кратеры, где может храниться жизненно важный водяной лед.

Ровер оснастят буром для добычи образцов из глубины до одного метра, спектрометрами и сенсорами.

Интересно, что компания Blue Origin получила 94 миллиона долларов на эту миссию с возможностью получения бонусов в размере 140 миллионов долларов за успешную доставку аппарата на Южный полюс Луны.

Чтобы обеспечить ежемесячную базу электроэнергией, компании Honeybee Robotics, Blue Origin и Yank Technologies разрабатывают солнечные панели, аккумуляторы и беспроводные системы связи.

В частности, они работают над компактными башнями, объединяющими функции солнечных электростанций и коммуникационного оборудования.

Отдельное перспективное направление - доставка тяжелых грузов с Земли на окололунную орбиту. Для этого Blue Origin, Arrow Science and Technology и Impulse Space создают специальные транспортные орбитальные аппараты.

Еще больше интересного:

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
NASA SpaceX Blue Origin
Новости
Путин угрожает продолжением войны, если Европа введет войска в Украину
Путин угрожает продолжением войны, если Европа введет войска в Украину
Аналитика
Есть ли купол РЭБ над Киевом и почему кружат "Шахеды": интервью с Юрковым из Contra-Drone
Лев ШевченкоРуководитель рубрики Miltech Есть ли купол РЭБ над Киевом и почему кружат "Шахеды": интервью с Юрковым из Contra-Drone