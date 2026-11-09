Спутники Starlink падают на Землю каждый день: почему ученые бьют тревогу

SpaceX с 2019 года вывела на низкую околоземную орбиту более 10 000 спутников Starlink. Однако каждый из этих аппаратов имеет ограниченный срок службы и со временем неизбежно падает на Землю.

Об этом информирует РБК-Украина со ссылкой на BGR .

По данным системы слежки Orbital Radar, с 1 января по 22 октября 2026 года было зафиксировано 445 случаев вхождения спутников Starlink в атмосферу Земли. Это означает, что в среднем каждый день с орбиты сходит 1-2 аппарата.

Большинство спутников выводятся с орбиты оператором по истечении их пятилетнего срока эксплуатации. Некоторые аппараты сходят из-за технических неисправностей или потери питания.

При высокоскоростном падении температура поднимается до критических отметок, из-за чего конструкция распадается, а большинство материалов полностью улетучивается в атмосфере.

Низкая околоземная орбита, на которой работают самые популярные модели V2 Mini (высота от 450 км до 490 км), подвергается постоянному атмосферному торможению. Это позволяет естественным путем утилизировать неисправные аппараты, чтобы они не превращались в опасный космический мусор.

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Когда что-то идет не так: канадский кейс

Несмотря на то, что спутники разработаны для полного сгорания, существует риск попадания обломков. Так, в 2024 году канадский фермер Дэн Кеннеди отыскал на собственном поле алюминиевую деталь весом 2,5 кг и размером с ноутбук.

Специалисты SpaceX подтвердили, что это была часть крышки антенны спутника Starlink.

Основные причины инцидента

Аппарат попал на слишком низкую орбиту из-за ошибки при выводе ракетой Falcon 9.

Солнечные батареи удерживали спутник в стабильном положении вместо хаотичного опрокидывания.

Распад произошел ниже в атмосфере, чем предполагалось расчетам, из-за чего деталь не успела испариться.

После анализа случая SpaceX внесла коррективы в расчет нагрева и обновила конструкцию следующего поколения V2 Mini Optimized.

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Тысячи восхождений ежегодно: существует ли экологическая угроза?

В ближайшие годы количество падений спутников вырастет в разы, ведь помимо SpaceX, собственные масштабные сети разворачивают компании Amazon (проект Leo) и китайские операторы (проекты Spacesail и Honghu-3).

Суммарно это прибавит десятки тысяч новых аппаратов на орбиту.

Учитывая, что каждые пять лет около 20 процентов всего спутникового флота нуждаются в замене, ежегодно в атмосферу будут входить тысячи аппаратов.

Кроме риска падения несгоревших деталей на населенные территории, ученые бьют тревогу из-за химического загрязнения верхних слоев атмосферы.

При сгорании спутников выделяется оксид алюминия, который может храниться в атмосфере десятилетиями и постепенно разрушать озоновый слой Земли.