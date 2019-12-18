ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Акція проти ринку землі заблокувала пункт пропуску на кордоні з Молдовою

Новини » Суспільство     18.12.2019 - 14:43
Акція проти ринку землі заблокувала пункт пропуску на кордоні з Молдовою
Фото: місце події (dumskaya.net)

Протестують проти ухвалення закону про ринок землі

В Одеській області аграрії, протестуючі проти ухвалення закону про ринок землі, перекрили пункт пропуску "Кучурган". Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Думську".

Як повідомляють очевидці, в акції бере участь близько 400 осіб та 40 одиниць сільгосптехніки.

На в'їзді в пункт пропуску утворилися кілометрові затори.

Фото: місце події (dumskaya.net)

"Ми продовжуємо протестувати проти розпродажу нашої української землі. Аграрії протестують по всій країні. Нехай нова влада вийде і подивиться їм в очі. Акції тривають по всій країні і будуть тільки наростати", - написала у своєму Facebook голова Асоціації тваринників України Ірина Паламар.

Нагадаємо, вчора у Києві відбувалися масові акції протестів проти закону про ринок землі. Під час сутичок постраждали поліцейські, протестувальники і журналіст.

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко заявив, що розгін протестувальників під Верховною радою розпочався після того, як група людей почала перформаторами робити отвори в асфальті для того, щоб встановити намети.

На кілька годин було перекрито рух транспорту по вулиці Михайла Грушевського, однак станом на 16:00 у столиці після акцій протесту в урядовому кварталі рух відкрили.

Зеленський пропонує знизити концентрацію землі до 10 тис. га в одні руки Голосування за відкриття ринку землі може відбутись до кінця року
Новини України протестРынок земли
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся