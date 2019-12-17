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У Києві відкрили рух по Грушевського після акцій протесту

Новини » Суспільство     17.12.2019 - 15:55
У Києві відкрили рух по Грушевського після акцій протесту
Фото: акції у Києві (РБК-Україна)

Рух транспорту було перекрито кілька годин

У Києві після акцій протесту в урядовому кварталі відкрили рух транспорту по вулиці Грушевського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Центру організації дорожнього руху КМДА.

Дві години тому повідомлялося, що на вулиці Грушевського обмежено рух транспорту через масові акції.

"Увага! Вулиця Грушевського відкрита для руху транспорту!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 17 грудня біля стін парламенту почалося кілька акцій, зокрема, проти відкриття ринку землі. Активісти встановили намет на проїжджій частині вул. Грушевського. Поліцейські спробували перешкодити активістам, що і призвело до сутичок.

Як зазначалося, поліцейські демонтували встановлені протестувальниками намети. Найбільш активних учасників сутички доставили в управління поліції.

В результаті сутичок постраждали двоє поліцейських, яких доставили в лікарню. Крім того, постраждали журналісти.

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