У Києві відкрили рух по Грушевського після акцій протесту

Фото: акції у Києві (РБК-Україна)

Рух транспорту було перекрито кілька годин

У Києві після акцій протесту в урядовому кварталі відкрили рух транспорту по вулиці Грушевського. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Центру організації дорожнього руху КМДА.

Дві години тому повідомлялося, що на вулиці Грушевського обмежено рух транспорту через масові акції.

"Увага! Вулиця Грушевського відкрита для руху транспорту!", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, вранці 17 грудня біля стін парламенту почалося кілька акцій, зокрема, проти відкриття ринку землі. Активісти встановили намет на проїжджій частині вул. Грушевського. Поліцейські спробували перешкодити активістам, що і призвело до сутичок.

Як зазначалося, поліцейські демонтували встановлені протестувальниками намети. Найбільш активних учасників сутички доставили в управління поліції.

В результаті сутичок постраждали двоє поліцейських, яких доставили в лікарню. Крім того, постраждали журналісти.