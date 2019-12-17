Крищенко назвав причину розгону протестувальників під Радою

Фото: зіткнення під Радою (РБК-Україна)

За його словами, всупереч заявленим форматів акцій група людей намагалася виставити армійські намети

Начальник поліції Києва Андрій Крищенко заявив, що розгін протестувальників під Верховною радою почався після того, як група людей почала перформаторами робити отвори в асфальті для того, щоб встановити намети. Про це він повідомив на брифінгу, передає кореспондент РБК-Україна.

За його словами, всупереч заявленим форматів акцій група людей намагалася виставити армійські намети на вулиці Михайла Грушевського.

"Приблизно в 11:00 всупереч заявленим форматів акцій група людей намагалася виставити армійські намети на вулиці Грушевського. Поліція у форматі діалогу намагалася донести, щоб вони цього не робили і не перекривали надовго вулицю. Поліція після того, як діалогу не вийшло і почалися провокації, застосували необхідну силу... Після цього два намети були встановлені, ми намагалися роз'яснити, що це не всупереч акції та заявками Ближче до 14:00 група людей почала перфораторами робити отвори в асфальті, було прийнято рішення відтіснити їх і намети вилучити", - заявив начальник київської поліції.

При цьому Крищенко додав, що частина людей, які кидали каміння і палиці, були затримані, а саме 26 осіб.

Нагадаємо, число постраждалих поліцейських в результаті зіткнень під Верховною радою досягло 17 осіб. Також радник міністра внутрішніх справ України Зорян Шкіряк заявив, що поліція не застосовувала силу до протестувальників, поки ті не почали застосовувати перфоратори на проїзній частині для того, щоб встановити намети.

Додамо, що станом на 16:00 у столиці після акцій протесту в урядовому кварталі відкрили рух транспорту по вулиці Михайла Грушевського.