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У Києві поліція посилила заходи безпеки через акції протесту

Новини » Суспільство     18.12.2019 - 09:48
У Києві поліція посилила заходи безпеки через акції протесту
Фото: сутички під Радою (РБК-Україна)

Центр столиці та урядовий квартал під посиленою охороною правоохоронців

У середу, 18 грудня, у зв'язку з акціями протесту в Києві правоохоронці посилили заходи безпеки у центральній частині міста та в урядовому кварталі. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу столичної поліції.

Як повідомляється, центр Києва другий день поспіль перебуває під посиленою безпекою поліцейських, військовослужбовців Нацгвардії, рятувальників, кінологів та вибухотехніків.

Зазначається, що правоохоронці несуть службу у посиленому режимі під час проведення анонсованих акцій протесту, щоб не допустити порушень громадського порядку, а також забезпечити мирне проведення заходів.

"Правоохоронці вкотре звертаються до організаторів та учасників заходів з проханням дотримуватися норм чинного законодавства, акції проводити виключно в мирний спосіб, не порушувати громадський порядок та сприяти поліцейським у виконання ними службових обов’язків", - йдеться в повідомленні поліції.

Нагадаємо, у вівторок, 17 грудня, в урядовому кварталі проходили акції протесту, зокрема, проти закону про відкриття ринку землі. Протестувальники намагалися встановити намети на проїжджій частині вулиці Грушевського, в результаті чого відбулися зіткнення з поліцією. У поліції стверджують, що у сутичках під Радою брали участь до 500 осіб. В результаті постраждали 17 поліцейських та журналісти.

Також РБК-Україна писало, що за фактом сутичок в урядовому кварталі слідчі готують підозри трьом особам, які нанесли значні тілесні ушкодження іншим участникам мітингу та правоохоронцям. Поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 345 Кримінального кодексу України.

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