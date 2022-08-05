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Україна пропонує поширити морський "зерновий коридор" на експорт металу, - Качка

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П'ятниця 05 серпня 2022 14:42
Україна пропонує поширити морський "зерновий коридор" на експорт металу, - Качка Фото: Тарас Качка (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Артем Горовенко

Україна закликає міжнародних партнерів поширити угоду про з"ерновий коридор" на інші товари, зокрема на метал.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заступника міністра економіки Тараса Качку в інтерв'ю Financial Times.

Він висловив сподівання, що угода, що дозволяє розблокувати морський експорт українського зерна, буде дотримуватися. Тоді це стане зразком для далеких домовленостей, оскільки трейдери та експортери завжди перевіряють кордони.

"Це угода про логістику, про рух суден через Чорне море. Яка різниця між зерном і залізною рудою?" - заявив заступник міністра економіки.

Нагадаємо, Україна разом з міжнародними партнерами в Стамбулі розробили план розблокування трьох портів на Чорному морі - Одеський, "Південний" і Чорноморський, які у 2021 році обробляли 70% товарообігу України. Це дозволить Україні експортувати понад 20 млн тонн зерна минулорічного врожаю.

Раніше економісти відзначали, що важливість галузей ГМК і АПК для України дуже висока, адже в сукупності вони займають в українській економіці частку в 35%. При цьому їх частка в експорті становить близько 70%.

Таким чином, розблокування портів для експорту українського металу дозволить Україні отримувати близько 1 млрд доларів валютних надходжень щомісяця.

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Тарас Качка Агропромышленный комплекс
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