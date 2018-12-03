Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

Також в Харківській області заборонили використання феєрверків

У Харківській області через воєнний стан збільшили число поліцейських постів. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на місцеве видання NewsRoom.

Як повідомляється, начальник управління превентивної діяльності ГУ Нацполіції в Харківській області Сергій Бирбасов в ході брифінгу заявив, що за час воєнного стану в Харківській області здійснили додаткові заходи безпеки і створили 27 мобільних постів поліції.

На даний момент до патрулювання залучено близько 1,3 тис. співробітників поліції, а ближче до кордону правопорядок також забезпечує Нацгвардія. За даними поліції, кримінальна обстановка в регіоні залишається стабільною, а підстав для скасування масових заходів немає.

Бирбасов також заявив про заборону використання феєрверків.

Крім того, повідомляється, що за словами радника голови Харківської облдержадміністрації Сергія Стороженка, за останній час було перевірено 400 об'єктів критичної інфраструктури, а їх охорона посилена за рахунок військовослужбовців ЗСУ і поліцейських.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що в 10 областях України, зокрема і в Харківській області, до 26 грудня введено воєнний стан.

Крім того, повідомлялося, що сьогодні, 3 грудня, у навчальних центрах Збройних сил України розпочалися збори оперативного резерву першої черги.