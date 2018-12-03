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На в’їздах у Вінницю встановили блокпости

Новини » Суспільство    03.12.2018 - 16:50
На в’їздах у Вінницю встановили блокпости
Фото: блокпости у Вінниці (ngu.gov.ua)

Правоохоронці перевіряють підозрілі автомобілі

На п'яти автошляхах на в'їзді в Вінницю встановили блокпости, на яких чергують правоохоронці. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення прес-служби Національної гвардії України

Як зазначається, працівники поліції разом із військовослужбовцями Національної гвардії України перевіряють підозрілі автомобілі. Перевірки на блокпостах мають профілактичне спрямування.

"З метою недопущення вчинення правопорушень та інших антигромадських проявів, здійснення оперативного реагування на будь-які зміни в оперативній обстановці на основних трасах Вінниці встановили мобільні блок-пости, до складу яких увійшли нацгвардійці та поліція", - йдеться в повідомленні.

Наразі правоохоронці чергують на п’яти мобільних блок-постах, в напрямках в’їзду в місто на Хмельницькому, Київському, Турбівському, Гніваньському та Немирівському автошляхах.

Повідомляється, що заходи пов'язані з посиленим варіантом несення служби.

Нагадаємо, у Вінниці через воєнний стан посилять охорону стратегічних об'єктів, зокрема, Водоканалу та телецентру. 

Зазначимо, в Україні до 26 грудня введено воєнний стан у 10 областях. Це Вінницька, Луганська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Харківська, Чернігівська, Херсонська, Донецька та Запорізька області. 

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