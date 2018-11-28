Порошенко заявив, що воєнний стан в Україні запроваджено з 26 листопада

Ілюстративне фото (колаж РБК-Україна)

При цьому вчора Парубій заявив, що військовий стан почнеться з моменту набуття чинності законом

Президент України Петро Порошенко заявив, що воєнний стан в Україні введено з 26 листопада 2018 року. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter глави держави.

Зокрема, така інформація зазначена в інфографіці, яку президент прикріпив до твіту про підписання закону.

Підкреслимо, що вчора глава парламенту Андрій Парубій пояснив журналістам, що воєнний стан в частині областей України почнеться з моменту набуття чинності законом, прийнятим Верховною радою.

"Воєнний стан вводиться і діє з моменту підписання головою Верховної ради України і президентом України. Поки цей документ не є підписаним мною, президентом і не опублікований... закон не діє. Тобто, хоча в указі зазначено 14:00 26 числа, реально він стане законом, коли буде підписаний і опублікований", - підкреслював спікер Ради.

Парубій анонсував, що має намір підписати закон вранці 28 листопада і додав, що документ набуде чинності протягом дня.

Додамо, що на даний момент документ підписали і глава держави, і Парубій, проте він ще не опублікований ні в "Голосі України", ні в "Урядовому кур'єрі". Разом з тим сам указ про введення воєнного стану сьогодні був оприлюднений в "Урядовому кур'єрі".

Слід також зазначити, у виданні "Урядовий кур'єр" роз'яснили, що згідно із частиною шостою статті 5 закону "Про правовий режим воєнного стану" указ президента про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, затверджений Радою, офіційно буде оприлюднено разом із законом щодо затвердження такого указу президента. Підкреслюється, що указ набирає чинності одночасно з набранням чинності таким законом.

Таким чином, наразі ні закон, ні відповідно указ, не набрали чинності.

У виданні також додали, що відповідний закон та указ президента про введення воєнного стану в Україні будуть опубліковані в "Урядовому кур'єрі".

Нагадаємо, сьогодні вранці президент України Петро Порошенко підписав законопроект, яким передбачається введення воєнного стану в Україні. До цього документ підписав голова парламенту Андрій Парубій.

Як писало РБК-Україна раніше, парламент у понеділок, 26 листопада, на позачерговому засіданні схвалив введення воєнного стану в Україні. За проект закону проголосували 276 нардепів.