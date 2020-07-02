ru
ua
News
News
Новини України
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Коронавірус
Криза 2020
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

В Одесі проходять масові обшуки у справі про схеми в мерії

Новини » Надзвичайні події     02.07.2020 - 15:54
В Одесі проходять масові обшуки у справі про схеми в мерії
Фото: обшуки в Одесі (048.ua)

Чиновників мерії Одеси підозрюють у нанесенні більше 500 млн гривень збитків

Сьогодні, 2 липня, в Одесі проходять масові обшуки у справі, пов'язаному з розкраданням майна міста. Обшуки проводять детективи Національного антикорупційного бюро.

Про це йдеться в повідомленні НАБУ у Facebook.

Повідомляється, детективи НАБУ проводять обшуки в офісних приміщеннях та за місцем проживання людей, які можуть бути задіяні в цій схемі.

"Зараз ці факти і можлива причетність осіб до інших злочинів перевіряються шляхом проведення слідчих дій", - йдеться в повідомленні.

Обшуки проводяться в рамках кримінального провадження, відкритого за фактами розкрадання в особливо великих розмірах або організованою групою, зловживання владою з важкими наслідками і відмивання грошей.

Фото: обшуки в Одесі (048.ua)

Як пишуть місцеві ЗМІ, в схемах були задіяні чиновники мерії Одеси. За словами голови територіального управління НАБУ Володимира Деуліна, мова йде про купівлю будівлі заводу "Краян", незаконний викуп території аеродрому "Застава", приватизацію комунальних приміщень і спробу захоплення території Шкільного аеродрому. Збикти місту оцінюються у понад 500 млн гривень.

Нагадаємо, НАБУ розслідує схему при продажу заводу "Краян", на якій було викрадено 92 млн гривень; у кримінальній справі фігурує мер Одеси Геннадій Труханов.

У червні завершилося розслідування ще однієї справи проти нього; за даними НАБУ, одеський мер приховав майно на 16,3 млн гривень.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: РБК-Україна

Теги Новини України ОдесаНАБУобшук
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся