У справі Труханового з'явилися нові підозрювані

Фото: Геннадій Труханов (РБК-Україна)

Кількість підозрюваних у схемі при продажу заводу "Краян" зросла до 12 осіб

У справі одеського міського голови Геннадія Труханова про розкрадання 92 млн гривень з міського бюджету при продажу заводу "Краян" з'явилися нові підозрювані. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Національного антикорупційного бюро (НАБУ).

Як повідомляється, 24 січня детективи НАБУ і прокурори САП повідомили про підозру чотирьом учасникам - фактичним організаторам і контролерам схеми заволодіння 92 млн грн місцевого бюджету Одеси. Таким чином, загальна кількість людей, задіяних у схемі, зросла до 12.

Дії нової черги підозрюваних кваліфіковані за ч. 5 ст. 191 ч. 3 ст.209 Кримінального кодексу України.

Мова йде про:

людину, яка здійснювала фактичний нагляд за ТОВ "Еліт Девелопмент" у схемі;

Двох людей, які координували взаємодією учасників схеми;

Пособницю і представницю групи осіб, які мають вплив на ряд посадових осіб Одеської міської ради.

Як встановило слідство, Одеський міський голова в період з липня по грудень 2016 року спільно з іншими чиновниками Одеської мерії та представниками приватної компанії заволоділи коштами місцевого бюджету міста Одеси у сумі 92 млн грн. Корупційну схему, на переконання детективів, реалізовано під виглядом купівлі будівлі збанкрутілого заводу "Краян" за явно завищеною вартістю.

Надалі сплачені кошти планували легалізувати через підприємство з ознаками фіктивності. Розслідування зазначених фактів детективи НАБУ здійснюють з листопада 2016 року.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що суд почав дослідження доказів по справі Труханового в декларації недостовірної інформації.

Раніше слідство встановило, що в 2015-16 роках Труханів не задекларував квартиру, два паркомісця, елінг, дачу, нежитлову нерухомість, два автомобілі, частки в ряді суб'єктів, відсотки по вкладах в банках. Всього в декларації 2015 року він не вніс майна на загальну суму 32,5 млн грн, в декларації 2016 року - на 18,81 млн грн. Все майно записане на його колишню дружину, з якою у мера Одеси є спільні діти.