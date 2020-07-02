В Одессе проходят массовые обыски по делу о схемах в мэрии

Фото: обыски в Одессе (048.ua)

Чиновников мэрии Одессы подозревают в нанесении более 500 млн гривен ущерба

Сегодня, 2 июля, в Одессе проходят массовые обыски по делу, связанному с хищением имущества города. Обыски проводят детективы Национального антикоррупционного бюро.

Об этом говорится в сообщении НАБУ в Facebook.

Сообщается, детективы НАБУ проводят обыски в офисных помещениях и по месту жительства людей, которые могут быть задействованы в данной схеме.

"Сейчас эти факты и возможная причастность лиц к другим преступлениям проверяются путем проведения следственных действий", - говорится в сообщении.

Обыски проводятся в рамках уголовного производства, открытого по фактам хищения в особо крупных размерах или организованной группой, злоупотребления властью с тяжелыми последствиями и отмывания денег.

Фото: обыски в Одессе (048.ua)

Как пишут местные СМИ, в схемах были задействованы чиновники мэрии Одессы. По словам главы территориального управления НАБУ Владимира Деулина, речь идет о покупке здания завода "Краян", незаконном выкупе территории аэродрома "Застава", приватизации коммунальных помещений и попытке захвата территории Школьного аэродрома. Ущерб городу оценивается в более 500 млн гривен.

Напомним, НАБУ расследует схему при продаже завода "Краян", на которой было похищено 92 млн гривен; в уголовном деле фигурирует мэр Одессы Геннадий Труханов.

В июне завершилось расследование еще одного дела против него; по данным НАБУ, одесский мэр скрыл имущество на 16,3 млн гривен.

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Автор: РБК-Украина