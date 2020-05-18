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Всі мешканці обваленого будинку в Одесі встигли евакуюватися, - ДСНС

Новини » Надзвичайні події     18.05.2020 - 19:36
Всі мешканці обваленого будинку в Одесі встигли евакуюватися, - ДСНС
Фото: обрушений будинок в Одесі (dsns.gov.ua)

Під завалами можуть залишатися домашні тварини

В результаті обвалу житлового будинку в Одесі ніхто не постраждав. За попередніми даними, всі мешканці будинку встигли самостійно залишити квартири.

Про це повідомила прес-секретар Державної служби з надзвичайних ситуацій в Одеській області Ольга Сафронова, передає кореспондент РБК-Україна.

За її словами, під завалами будинку можуть знаходитися домашні тварини, рятувальники проводять пошукові роботи.

"За попередньою інформацією, постраждалих і загиблих немає. За словами жителів, всі встигли евакуюватися самостійно, як почули тріск стін. На даний момент проводяться рятувально-пошукові роботи. За повідомленням є зниклі тварини. Тому можливо потрібна буде допомога тваринам", - повідомили в ДСНС.

Рятувальники відзначили, що в результаті обвалу було пошкоджено 8 квартир, в яких проживало 30 чоловік.

Нагадаємо, сьогодні, 18 травня, в Одесі стався обвал стіни житлового будинку по вулиці Торговій, 20. Обвал міг статися через вибух в результаті витоку газу.

Пізніше в поліції повідомили, що планується відкриття справи за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою).

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України ОдесаобвалОдесаДСНС
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