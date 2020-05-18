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Обвал будинку в Одесі: поліція відкриє справу

Новини » Надзвичайні події     18.05.2020 - 19:10
Обвал будинку в Одесі: поліція відкриє справу
Фото: місце обвалу будинку в Одесі (od.npu.gov.ua)

Правоохоронці відкриють справу за порушення правил безпеки під час робіт з підвищеною небезпекою

Поліція планує відкрити справу у зв'язку з обвалом стіни житлового будинку в Одесі. Справу буде порушено за статтею про порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу поліції в Одеській області.

Повідомляється, що на даний момент вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 272.

"Зараз на місці події працюють поліцейські і рятувальники. Працівники поліції забезпечують відведення автотранспорту, встановлюють анкетні дані мешканців будинку та осіб, які на момент обвалу могли перебувати в будівлі. Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 272 (порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою) Кримінального кодексу України", - повідомили в поліції.

Нагадаємо, в понеділок, 18 травня, близько 16:20 в Одесі стався обвал стіни житлового будинку на вулиці Торговій. Однією з причин обвалу називали вибух в результаті витоку газу.

Раніше РБК-Україна писало, що на початку травня в Одесі обрушився ще один багатоквартирний житловий будинок. Обвалення сталося на Польському спуску. На місці рятувальники з'ясували, що в правому крилі будівлі сталося руйнування першого і другого поверхів. З будівлі евакуювали 21 мешканця.

Автор: Игорь Литвиненко

Теги Новини України ОдесаОдесаполицияделообвал
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