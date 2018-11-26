Фото: акція під посольством РФ в Києві (РБК-Україна)

Активісти скандують "Мир Донбасу - смерть Кремлю"

Активісти закидали посольство РФ у Києві димовими шашками і камінням в знак протесту проти захоплення українських військових кораблів біля Керченської протоки. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця інциденту.

В акції беруть участь понад півсотні людей. Вони скандують "Світ Донбасу - смерть Кремлю"

Біля посольства знаходиться кілька десятків поліцейських і бійців Національної гвардії. Вони оточили шини, розкладені під входом.

Фото: акція під посольством РФ у Києві

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що активісти принесли шини під посольство Російської Федерації в Києві. В акції беруть участь активісти громадських організацій та ветерани війни на Донбасі. На даний момент під російським посольством зібралося близько двох десятків людей.