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Активісти принесли шини під посольство РФ у Києві

Новини » Надзвичайні події    25.11.2018 - 22:37
Активісти принесли шини під посольство РФ у Києві
Фото: посольство РФ у Києві (РБК-Україна)

Під посольством РФ у Києві проходить протест через ситуацію на Азові

Учасники протесту через ситуацію в Азовському морі сьогодні ввечері, 25 листопада 2018 року, принесли під посольство Російської Федерації в Києві шини. Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна з місця подій.

В акції беруть участь активісти громадських організацій та ветерани війни на Донбасі. На даний момент під російським посольством зібралося близько двох десятків людей. Вони протестують через агресію Росії проти українських військових кораблів в районі Керченської протоки.

В будівлі посольства горить світло. Люди продовжують прибувати.

Учасники акції розклали на парапеті посольства паперові кораблики.

"Це символізує наші українські кораблі, захоплені Росією в Керченській протоці", - пояснив активіст на ім'я Данило.

Активісти принесли шини під посольство РФ у Києві

Фото: акція під посольством РФ у Києві (РБК-Україна)

Нагадаємо, сьогодні Російська Федерація атакувала українські судна в Азовському морі. На даний момент відомо про захоплення трьох кораблів. Крім того, повідомлялося про постраждалих українських моряків.

На даний момент президент України Петро Порошенко проводить засідання військового кабінету. Крім того, за інформацією генпрокурора Юрія Луценка, прокуратура і Служба безпеки України проводить розслідування за фактом агресії Росії на Азові.

Крім того, глава МВС України Арсен Аваков опублікував відео, на якому зафіксовано агресивні дії РФ.

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