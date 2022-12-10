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В Румынии обезвредили дрейфующую мину у побережья Черного моря

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Румыния, Суббота 10 декабря 2022 21:15
В Румынии обезвредили дрейфующую мину у побережья Черного моря Фото: в Румынии обезвредили дрейфующую мину у побережья Черного моря (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

В субботу, 10 декабря, военно-морские силы Румынии совершили контролируемый взрыв военно-морской мины, дрейфующей у берега Черного моря.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Сообщается, что мины начали плавать в Черном море после того, как Россия вторглась в Украину 24 февраля и румынские, болгарские и турецкие военные водолазные группы обезвредили их в их водах.

Министерство обороны Румынии сообщило, что турецкий грузовой корабль предупредил ВМС о мине, дрейфующей примерно в 2,5 морских милях (4,6 км) к северу от румынского черноморского порта Констанца.

Указано, что Черное море имеет решающее значение для транспортировки зерна, нефти и нефтепродуктов. Его воды делят Болгария, Румыния, Грузия и Турция, а также Украина и Россия.

Мина, обезвреженная в субботу, стала четвертой, с которой работали румынские военные с марта. С начала войны Турция, Румыния, Болгария и Украина уничтожили около 40 мин в западных водах Черного моря.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что 8 августа украинские военные обезвредили очередную вражескую мину, которую вынесло на берег моря. Защитники показали процесс работы.

Также ранее мы писали, что 1 августа румынские военные совершили контролируемый подрыв морской мины, дрейфующей в Черном море недалеко от берега.

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