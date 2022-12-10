В Румынии обезвредили дрейфующую мину у побережья Черного моря

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Сообщается, что мины начали плавать в Черном море после того, как Россия вторглась в Украину 24 февраля и румынские, болгарские и турецкие военные водолазные группы обезвредили их в их водах.

Министерство обороны Румынии сообщило, что турецкий грузовой корабль предупредил ВМС о мине, дрейфующей примерно в 2,5 морских милях (4,6 км) к северу от румынского черноморского порта Констанца.

Указано, что Черное море имеет решающее значение для транспортировки зерна, нефти и нефтепродуктов. Его воды делят Болгария, Румыния, Грузия и Турция, а также Украина и Россия.

Мина, обезвреженная в субботу, стала четвертой, с которой работали румынские военные с марта. С начала войны Турция, Румыния, Болгария и Украина уничтожили около 40 мин в западных водах Черного моря.