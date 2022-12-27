В курортном Коблево к берегу прибило мину, она взорвалась (видео)
К берегу в курортном Коблево прибыло морскую мину. Ее прибило штормом, она взорвалась.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Нацполіції в Миколаївській області Сергія Шайхета.
"К счастью, обошло без пострадавших", - рассказал он.
Он отметил, что таких опасных предметов очень много, поэтому надо быть бдительными.
"Если обнаружили взрывчатку или любой другой опасный предмет, сразу звоните по телефону на 102", - добавил Шайхет.
Как сообщалось, в Одесской области пограничники совместно с бойцами ТРО обнаружили морскую мину. Ее вынесло в устье Дуная.
Также военно-морские силы Румынии совершили контролируемый взрыв военно-морской мины, дрейфующей у берега Черного моря.
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