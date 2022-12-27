В курортном Коблево к берегу прибило мину, она взорвалась (видео)

К берегу в курортном Коблево прибыло морскую мину. Ее прибило штормом, она взорвалась.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram начальника Нацполіції в Миколаївській області Сергія Шайхета.

"К счастью, обошло без пострадавших", - рассказал он.

Он отметил, что таких опасных предметов очень много, поэтому надо быть бдительными.

"Если обнаружили взрывчатку или любой другой опасный предмет, сразу звоните по телефону на 102", - добавил Шайхет.