ua en ru
Пт, 19 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Общество

Атака на мост под Маяками: Украина срочно перестраивает логистику юга

Украина, Пятница 19 декабря 2025 21:05
UA EN RU
Атака на мост под Маяками: Украина срочно перестраивает логистику юга Фото: Алексей Кулеба, вице-премьер-министр по восстановлению Украины - министр развития общин и территорий Украины (Getty Images)
Автор: Сергей Козачук

После удара по мосту в районе Маяков Одесской области власти сосредоточились на обеспечении альтернативных маршрутов для транспорта юга Украины. Это критически важно для пассажирских перевозок, логистики и транзита к границе и дунайскому направлению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Алексея Кулебы, вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Украины.

Новые маршруты прорабатываются для пассажирских перевозок, грузового транспорта и транзитных потоков, которые обеспечивают сообщение региона с пунктами пропуска на границе и дунайским направлением.

Перенаправление транспорта осуществляют с учетом ситуации с безопасностью и пропускной способности дорожной сети.

Параллельно Украина координирует действия с Республикой Молдова. Стороны прорабатывают транзитные маршруты и альтернативные пути сообщения, чтобы не допустить сбоев в работе логистики юга страны.

С начала осени Россия системно применяет одинаковую тактику - удары дронами-камикадзе типа Shahed и баллистическими ракетами по логистическим путям прифронтовых регионов.

Основная цель таких атак - давить на гражданское население, затруднять передвижение и нарушать снабжение и стабильную работу регионов вблизи фронта.

В ответ украинская сторона работает над восстановлением и усилением защиты логистической инфраструктуры, а также над расширением сети альтернативных маршрутов.

Организация новых путей движения продолжается, чтобы обеспечить непрерывное сообщение и жизнедеятельность юга Украины.

Атака на мост возле Одессы: что известно

Напомним, что вечером 18 декабря войска РФ атаковали ударным дроном мост вблизи села Маяки в Одесской области. Беспилотник попал в легковой автомобиль, в котором находилась женщина с детьми. Женщина погибла на месте, а дети получили тяжелые ранения.

Также, после авиационного удара в Одесской области временно ограничили движение транспорта к отдельным пунктам пропуска на украинско-молдавской границе. В частности, было приостановлено движение по трассе Одесса - Рени, которая является ключевой для южного направления.

Стоит отметить, что Одесская область в последнее время регулярно подвергается атакам со стороны РФ. Так, 17 декабря оккупанты совершили две волны ударов, в результате которых был поврежден объект транспортной инфраструктуры.

Из-за закрытия моста на трассе Одесса - Рени в Молдове вблизи границы развернули временный лагерь для граждан Украины, которые пока не могут вернуться домой после атак российских дронов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Молдова Мост
Новости
Зеленский назвал важной победой решение ЕС по Украине
Зеленский назвал важной победой решение ЕС по Украине
Аналитика
План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ
Юрий Дощатовспециальный корреспондент План "Б" для Украины. Почему ЕС не одобрил кредит под залог активов РФ