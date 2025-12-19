Атака на мост под Маяками: Украина срочно перестраивает логистику юга

После удара по мосту в районе Маяков Одесской области власти сосредоточились на обеспечении альтернативных маршрутов для транспорта юга Украины. Это критически важно для пассажирских перевозок, логистики и транзита к границе и дунайскому направлению.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Алексея Кулебы, вице-премьер-министра по восстановлению Украины - министра развития общин и территорий Украины.

Новые маршруты прорабатываются для пассажирских перевозок, грузового транспорта и транзитных потоков, которые обеспечивают сообщение региона с пунктами пропуска на границе и дунайским направлением.

Перенаправление транспорта осуществляют с учетом ситуации с безопасностью и пропускной способности дорожной сети.

Параллельно Украина координирует действия с Республикой Молдова. Стороны прорабатывают транзитные маршруты и альтернативные пути сообщения, чтобы не допустить сбоев в работе логистики юга страны.

С начала осени Россия системно применяет одинаковую тактику - удары дронами-камикадзе типа Shahed и баллистическими ракетами по логистическим путям прифронтовых регионов.

Основная цель таких атак - давить на гражданское население, затруднять передвижение и нарушать снабжение и стабильную работу регионов вблизи фронта.

В ответ украинская сторона работает над восстановлением и усилением защиты логистической инфраструктуры, а также над расширением сети альтернативных маршрутов.

Организация новых путей движения продолжается, чтобы обеспечить непрерывное сообщение и жизнедеятельность юга Украины.