В Одессе на фоне атаки "Шахедами" прогремели взрывы: есть попадания
Ночью четверга, 3 июля, в Одессе были слышны звуки взрывов. Город находится под атакой российских ударных дронов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Одессы Геннадия Труханова и канал Воздушных сил ВСУ.
Около 02:30 Воздушные силы сообщили о движении ударных дронов на юге Украины. А уже в 02:52 было уточнено, что беспилотники движутся на Одессу.
В то же время мэр города Геннадий Труханов написал, что Одесса находится под атакой вражеских дронов.
"Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах", - написал он.
Обновлено в 03:15
Председатель Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что враг атаковал Одессу ударными беспилотниками.
Несмотря на активную работу ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов.
"Информация о пострадавших уточняется. Над ликвидацией последствий работают все уполномоченные службы", - написал Кипер.
Ночная атака дронов
Напомним, вечером среды, 2 июля, российская армия традиционно запустила по территории Украины несколько групп ударных беспилотников. О сигнале тревоги сообщалось в ряде областей.
Напомним, что в ночь на 28 июня, россияне дронами-камикадзе атаковали Одессу
Известно, что "Шахед" попал в многоэтажку. В результате вражеского удара погибли люди, а также нескольких госпитализировали.
Подробнее о последствиях атаки РФ по Одессе - читайте в материале РБК-Украина.
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