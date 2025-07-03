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В Одессе на фоне атаки "Шахедами" прогремели взрывы: есть попадания

Четверг 03 июля 2025 03:03
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В Одессе на фоне атаки "Шахедами" прогремели взрывы: есть попадания Иллюстративное фото: в Одессе на фоне атаки "Шахедами" прогремели взрывы 3 июля facebook.com DSNSPOLTAVA)
Автор: Наталья Кава

Ночью четверга, 3 июля, в Одессе были слышны звуки взрывов. Город находится под атакой российских ударных дронов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram мэра Одессы Геннадия Труханова и канал Воздушных сил ВСУ.

Около 02:30 Воздушные силы сообщили о движении ударных дронов на юге Украины. А уже в 02:52 было уточнено, что беспилотники движутся на Одессу.

В то же время мэр города Геннадий Труханов написал, что Одесса находится под атакой вражеских дронов.

"Одесса, пожалуйста, находитесь в безопасных местах", - написал он.

Обновлено в 03:15

Председатель Одесской ОГА Олег Кипер сообщил, что враг атаковал Одессу ударными беспилотниками.

Несмотря на активную работу ПВО, есть повреждения гражданской инфраструктуры, в частности жилых домов.

"Информация о пострадавших уточняется. Над ликвидацией последствий работают все уполномоченные службы", - написал Кипер.

Ночная атака дронов

Напомним, вечером среды, 2 июля, российская армия традиционно запустила по территории Украины несколько групп ударных беспилотников. О сигнале тревоги сообщалось в ряде областей.

Напомним, что в ночь на 28 июня, россияне дронами-камикадзе атаковали Одессу

Известно, что "Шахед" попал в многоэтажку. В результате вражеского удара погибли люди, а также нескольких госпитализировали.

Подробнее о последствиях атаки РФ по Одессе - читайте в материале РБК-Украина.

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