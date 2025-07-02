РФ запустила "Шахеды": где в Украине предупреждают об угрозе ударов
Российская Федерация вечером среды, 2 июля, снова запустила по территории Украины ударные беспилотники. Воздушная тревога объявлена в ряде областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Карту воздушных тревог и Воздушные силы.
По данным Воздушных сил, вражеские дроны были замечены еще около 21:30. Россияне запустили несколько групп в направлении Сумской области. А уже в 22:30 стало известно, что ударные дроны движутся в направлении Черниговской области.
Кроме этого Воздушные силы предупредили об активности вражеской авиации на северо-востоке.
Напомним, что жителей областей, где объявлен сигнал тревоги просят сохранять спокойствие и в случае угрозы пройти в укрытие. В Украине запрещено снимать работу ПВО.
Где объявлена тревога
Напомним, российская армия вечером вторника, 1 июля, запустила по территории Украины несколько групп ударных дронов типа "Шахед".
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