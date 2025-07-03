В Одесі на тлі атаки "Шахедами" пролунали вибухи: є влучання

Вночі четверга, 3 липня, в Одесі було чути звуки вибухів. Місто перебуває під атакою російських ударних дронів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Одеси Геннадія Труханова і канал Повітряних сил ЗСУ.

Близько 02:30 Повітряні сили повідомили про рух ударних дронів на півдні України. А вже о 02:52 було уточнено, що безпілотники рухаються на Одесу.

Водночас мер міста Геннадій Труханов написав, що Одеса перебуває під атакою ворожих дронів.

"Одесо, будь ласка, перебувайте у безпечних місцях", - написав він.

Оновлено о 03:45

Труханов уточнив, що в результаті атаки ворога пошкоджено житлові будинки.

"Інформація про постраждалих уточнюється. Працює оперативний штаб та комунальні служби", - написав він.

Оновлено о 03:15

Голова Одеської ОВА Олег Кіпер повідомив, що ворог атакував Одесу ударними безпілотниками.

Попри активну роботу ППО, є пошкодження цивільної інфраструктури, зокрема житлових будинків.

"Інформація щодо постраждалих уточнюється. Над ліквідацією наслідків працюють усі уповноважені служби", - написав Кіпер.

Нічна атака дронів

Нагадаємо, ввечері середи, 2 липня, російська армія традиційно запустила по території України декілька груп ударних безпілотників. Про сигнал тривоги повідомлялось у низці областей.