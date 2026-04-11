В Одессе произошел блэкаут: два района частично без света

20:08 11.04.2026 Сб
Начали ли энергетики восстановление электроснабжения?
aimg Эдуард Ткач
В Одессе произошел блэкаут: два района частично без света Фото: в ДТЭК допускают перебои в работе объектов критической инфраструктуры (Getty Images)

В субботу вечером, 11 апреля, два района Одессы частично остались без света. Причиной блэкаута стала авария на оборудовании.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram ДТЭК.

"Из-за аварии на оборудовании без света частично остались жители Хаджибейского и Пересыпского районов. Также возможны перебои в работе объектов критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

В компании добавили, что бригады ДТЭК уже работают и сделают все возможное, чтобы как можно быстрее вернуть электричку.

Отключение света в Украине на Пасху

Напомним, премьер-министр Украины Юлия Свириденко сегодня заявила, что энергетики делают все возможное, чтобы на пасхальные праздники украинские семьи имели свет.

"Энергосистема работает стабильно. Делаем все возможное, чтобы в ближайшие дни электроснабжение было обеспечено - без графиков и отключений. Важно, чтобы в пасхальные дни украинские семьи имели свет", - сказала она.

Между тем в "Укрэнерго" уже анонсировали, что на завтра отключения света в Украине не прогнозируются.

Одесса Отключения света Блэкаут
