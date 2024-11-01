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В Одессе прозвучал взрыв: работает ПВО

Одесса, Пятница 01 ноября 2024 22:15
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В Одессе прозвучал взрыв: работает ПВО Иллюстративное фото: в Одессе прозвучал взрыв (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Одессе 1 ноября вечером местные жители услышали взрыв. Работает противовоздушная оборона.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Одессы Геннадия Труханова в Telegram и Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"В городе слышен взрыв! Работают наши защитники", - написал Труханов.

В то же время Воздушные силы предупредили, что в Одесской области есть ракетная опасность.

Обстрелы Одессы

Напомним, последние несколько дней российские оккупанты запускают по Одессе и области ракеты.

В частности, взрывы в городе раздавались 31 октября вечером. Позже стало известно, что в результате атаки разрушена пожарная часть, пострадали спасатели.

При этом 30 октября оккупанты выпустили по Одесской области около 10 ракет. В регионе гремели взрывы.

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