Оккупанты выпустили по Одесской области около десяти ракет, - ОВА
Российские оккупанты сегодня, 30 октября, вечером ударили по Одесской области. Они использовали около 10 ракет.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера в Telegram.
По его словам, сегодняшняя вражеская атака на Одесскую область была массированной.
"Около десяти ракет разных видов враг выпустил по Одесской области", - отметил Кипер.
Он добавил, что информация о последствиях вражеского удара будет позже. Все службы работают на местах атак.
Взрывы в Одесской области
Напомним, сегодня, 30 октября, вечером в Одесской области прозвучали взрывы. Их слышали жители Одессы и других населенных пунктов.
Воздушные силы ВСУ предупреждали о пусках ракет в сторону Одессы и Затоки.
Позже мэр Одессы Геннадий Труханов подчеркнул, что все взрывы, которые слышали одесситы, были вне города.
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