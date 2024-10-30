Оккупанты выпустили по Одесской области около десяти ракет, - ОВА

Российские оккупанты сегодня, 30 октября, вечером ударили по Одесской области. Они использовали около 10 ракет.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской областной военной администрации Олега Кипера в Telegram.

По его словам, сегодняшняя вражеская атака на Одесскую область была массированной. "Около десяти ракет разных видов враг выпустил по Одесской области", - отметил Кипер. Он добавил, что информация о последствиях вражеского удара будет позже. Все службы работают на местах атак.