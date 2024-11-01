В Одесі пролунав вибух: працює ППО

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Одеси Геннадія Труханова в Telegram та Повітряні сили ЗСУ у Telegram .

Водночас Повітряні сили попередили, що в Одеській області є ракетна небезпека.

"У місті чути вибух! Працюють наші захисники", - написав Труханов.

Обстріл Одеси

Нагадаємо, останні кілька днів російські окупанти запускають по Одесі та області ракети.

Зокрема, вибухи у місті лунали 31 жовтня увечері. Пізніше стало відомо, що в результаті атаки зруйновано пожежну частину, постраждали рятувальники.

При цьому 30 жовтня окупанти випустили по Одеській області близько 10 ракет. У регіоні лунали вибухи.

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