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В Одесі пролунав вибух: працює ППО

Одеса, П'ятниця 01 листопада 2024 22:15
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В Одесі пролунав вибух: працює ППО Ілюстративне фото: в Одесі пролунав вибух (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Одесі 1 листопада увечері місцеві мешканці почули вибух. Працює протиповітряна оборона.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Одеси Геннадія Труханова в Telegram та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

"У місті чути вибух! Працюють наші захисники", - написав Труханов.

Водночас Повітряні сили попередили, що в Одеській області є ракетна небезпека.

Обстріл Одеси

Нагадаємо, останні кілька днів російські окупанти запускають по Одесі та області ракети.

Зокрема, вибухи у місті лунали 31 жовтня увечері. Пізніше стало відомо, що в результаті атаки зруйновано пожежну частину, постраждали рятувальники.

При цьому 30 жовтня окупанти випустили по Одеській області близько 10 ракет. У регіоні лунали вибухи.

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