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Россияне атаковали пожарную часть в Одессе, пострадали спасатели

Одесса, Пятница 01 ноября 2024 00:01
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Россияне атаковали пожарную часть в Одессе, пострадали спасатели Фото: российская армия обстреляла ракетами спасателей (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

Российские террористы ударили ракетами по Одессе. В результате атаки разрушена пожарная часть, получили ранения спасатели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОГА Олега Кипера и ГСЧС Украины.

Удар повредил пожарные автомобили и пожарную часть.

Также пострадали двое спасателей, которые направлялись в укрытие во время воздушной тревоги. Сейчас они в больнице, им оказывают помощь медики.

Фото: Олег Кипер (t.me/odeskaODA) и ГСЧС Украины (t.me/dsns_telegram)

Обстрелы Одессы

В четверг, 31 октября, около 21:00 в Одессе прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Военные сообщали об угрозе ракетной атаки.

Вечером в среду, 30 октября, агрессор ударил баллистическими ракетами по Одесской области. В городе были слышны взрывы.

А во вторник, террористы атаковали Одесский район ракетами Х-31. Погиб мужчина.

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