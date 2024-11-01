Россияне атаковали пожарную часть в Одессе, пострадали спасатели

Российские террористы ударили ракетами по Одессе. В результате атаки разрушена пожарная часть, получили ранения спасатели.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Одесской ОГА Олега Кипера и ГСЧС Украины.

Также пострадали двое спасателей, которые направлялись в укрытие во время воздушной тревоги. Сейчас они в больнице, им оказывают помощь медики.

Обстрелы Одессы

В четверг, 31 октября, около 21:00 в Одессе прогремели взрывы во время воздушной тревоги. Военные сообщали об угрозе ракетной атаки.

Вечером в среду, 30 октября, агрессор ударил баллистическими ракетами по Одесской области. В городе были слышны взрывы.

А во вторник, террористы атаковали Одесский район ракетами Х-31. Погиб мужчина.

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