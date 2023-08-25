В Одессе раздались взрывы, работает ПВО

В Одессе раздались взрывы сегодня ночью 25 августа. В регионе объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Суспільне .

"Вся область, будьте в укрытиях к отбою, зафиксирована ракетная опасность", – отметил глава Одесской ОВА Олег Кипер.

Как сообщают силы обороны юга в области, работают силы противовоздушной обороны. Граждане призывают находиться в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Также, громкий взрыв прогремел в Одессе поздно вечером 24 августа.

Обстрел Одесской области

После выхода из зерновой сделки РФ активно обстреливает портовую инфраструктуру Одесской области. В частности, 16 августа россияне в очередной раз атаковали юг Украины с помощью дронов-камикадзе "Шахед". Силы ПВО сбили над Одесской и Николаевской областью 13 вражеских беспилотников.