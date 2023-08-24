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В Одессе был слышен взрыв

Одесса, Четверг 24 августа 2023 23:36
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В Одессе был слышен взрыв Фото: в Одессе был слышен взрыв (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

В Одессе был слышен громкий взрыв сегодня поздно вечером, 24 августа. В городе и области объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Думскую".

Ранее в глава Одесской ОВА Олег Кипер призвал не снимать и не публиковать работу сил ПВО.

"Жители области и гости региона, оставайтесь, пожалуйста, в укрытиях до отбоя тревоги. Не снимайте и не обнародуйте работу наших сил ПВО", - отметил глава Одесской ОВА.

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что взрыв в небе Одессы - это работа украинских сил ПВО.

Обстрелы Одесской области

В последние недели, после того как Россия вышла из "зерновой инициативы", она активно обстреливает украинские порты и зерновую инфраструктуру. Большинство объектов портовой инфрастрктуры расположено в Одесской области.

Так, 16 августа россияне в очередной раз атаковали юг Украины с помощью дронов-камикадзе "Шахед". Силы ПВО сбили над Одесской и Николаевской областью 13 вражеских беспилотников. Но там были и попадания.

В частности, один из дронов ударил по порту "Рени", в результате чего там начался пожар и были повреждены.

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Одесса Взрыв Вторжение России в Украину
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