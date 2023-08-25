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В Одесі пролунали вибухи, працює ППО

Одеса, П'ятниця 25 серпня 2023 04:13
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В Одесі пролунали вибухи, працює ППО Фото: вибухи лунали в Одесі вночі 25 серпня (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

В Одесі пролунали вибухи сьогодні вночі 25 серпня. В регіоні оголошена повітряна тривога.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Суспільне.

"Вся область, будьте в укриттях до відбою, зафіксована ракетна небезпека", - зазначив голова Одеської ОВА Олег Кіпер.

Як повідомляють сили оборони півдня в області працюють сили протиповітряної оборони. Громадян закликають перебувати в укриттях до закінчення повітряної тривоги.

Також, гучний вибух пролунав в Одесі пізно ввечері 24 серпня.

Обстріл Одеської області

Після виходу із зернової угоди РФ активно обстрілює портову інфраструктуру Одеської області. Зокрема, 16 серпня росіяни вкотре атакували південь України за допомогою дронів-камікадзе "Шахед". Сили ППО збили над Одеською та Миколаївською областю 13 ворожих безпілотників.

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