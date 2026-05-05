В Одессе напали на авто ТЦК, часть военнообязанных сбежала

23:04 05.05.2026 Вт
2 мин
Что известно о дерзком нападении на военных посреди Одессы?
aimg Мария Науменко
В Одессе напали на авто ТЦК, часть военнообязанных сбежала Фото: сотрудник Одесского областного ТЦК и СП (omr.gov.ua)
В Одессе 5 мая во время перевозки военнообязанных в мобилизационный центр неизвестные напали на служебное авто ТЦК.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесский областной ТЦК и СП.

Читайте также: В Днепре мужчина открыл огонь по работникам ТЦК, двое из них ранены

Согласно сообщению, инцидент произошел во время транспортировки людей в мобилизационный центр для прохождения военно-врачебной комиссии.

Два гражданских автомобиля заблокировали движение служебного транспорта. После этого группа неустановленных лиц повредила окна авто и распылила газ раздражающего действия внутрь салона.

В ТЦК отметили, что такие действия создали реальную угрозу жизни и здоровью военнослужащих сопровождения и лиц, находившихся в автомобиле.

По предварительной оценке, нападение могло быть заранее спланировано. Его целью, вероятно, было содействие уклонению от воинского долга.

Во время инцидента трое военнообязанных воспользовались ситуацией и скрылись.

В Одесском областном ТЦК отметили, что подобные действия могут быть квалифицированы как умышленное препятствование законной деятельности Вооруженных сил Украины.

Сейчас инициировано обращение в правоохранительные органы для установления всех причастных лиц.

"Все участники инцидента будут идентифицированы и их действия будут квалифицированы в соответствии с действующим украинским законодательством", - отметили в ТЦК.

Нападения на ТЦК в Украине

В последнее время в Украине заметно увеличилось количество инцидентов, связанных с нападениями на военнослужащих ТЦК. По информации Национальной полиции, с начала полномасштабной войны уже зафиксировано более 600 таких случаев, и эта цифра продолжает расти.

В самих ТЦК предупреждают, что ситуация становится все более напряженной. В частности, 18 апреля в Яворове на Львовщине несколько человек ворвались в помещение центра и пытались атаковать военных - часть из них задержали.

Другой случай произошел 23 апреля на Буковине: мужчина с ножом и гаечным ключом напал на работников ТЦК, после чего его задержали и взяли под стражу.

Также 29 апреля в селе Верба Ровенской области мужчина с оружием открыл огонь по представителям группы оповещения и полицейскому во время проверки документов. В результате стрельбы есть раненые, а нападавшего объявили в розыск.

Ультиматум Зеленского и угрозы Кремля: будет ли перемирие и когда
