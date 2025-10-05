ua en ru
Стихийные явления будут расти. Климатолог объяснила, почему Одессу накрыли мощные ливни

Одесса, Воскресенье 05 октября 2025 11:18
Стихийные явления будут расти. Климатолог объяснила, почему Одессу накрыли мощные ливни Одесса пострадала от аномальных осадков (фото: facebook.com DSNSODE)
Автор: Василина Копытко

Ливни, накрывшие Одессу, стали следствием типичных для осени атмосферных процессов, но с аномальной интенсивностью. Теплое море, насыщенный влагой воздух и резкий контраст температур создали "идеальные условия" для сильного дождя.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказала старший научный сотрудник Украинского гидрометеорологического института Анастасия Чигарева.

Затопление Одессы из-за дождей

"В Одессе (30 сентября, - Ред.) состоялась почти типичная для наших широт осенняя циркуляция, когда теплые, насыщенные влагой, воздушные массы, сформировавшиеся над Черным морем взаимодействовали (были заблокированы) с более холодными антициклональными воздушными массами, сформированными над сушей. Аномальная интенсивность осадков была связана с температурой моря, атмосферой над морем и контрастом с температурой воздуха над сушей", - пояснила климатолог.

По словам ученой, тенденция в Украине и мире показывает рост интенсивности осадков, когда за день может выпасть многомесячная норма. Также растет их частота. К слову, в Одессе 30 сентября выпало 94 мм дождя - это 224% месячной нормы.

Гидрометцентр официально заявил, что за последние 10 лет в Одессе зафиксировано 14 случаев сильного дождя (количество осадков от 50 до 100 мм за 12 часов и меньше), а за предыдущие десятилетия было 2-3 случая на 10 лет.

"Неблагоприятные явления на планете будут только расти, поскольку атмосфера нагревается, количество водяного пара в атмосфере увеличивается, нагревается мировой океан и все это между собой взаимодействует таким образом, что обуславливает большую мощность формирования этих метеорологических явлений", - заявила Чигарева.

Стихийные явления будут расти. Климатолог объяснила, почему Одессу накрыли мощные ливниСтихийные явления будут расти. Климатолог объяснила, почему Одессу накрыли мощные ливниПоследствия непогоды в Одессе 30 сентября (фото: facebook.com DSNSODE)

Аномальные ливни в Одессе

Напомним, что 30 сентября аномальный ливень фактически полностью затопил Одессу. За сутки в городе выпало 94 мл дождя, что равно 224% месячной нормы. Потоки воды повредили инфраструктуру, затопили дома людей. В результате стихийного явления погибло 10 жителей города. Много травмированных.

2 октября спасатели завершили поисковые работы. Президент Владимир Зеленский поручил провести в Одессе масштабную проверку после стихийного бедствия.

4 октября в Одессе снова подтопило ряд улиц и переулков. Движение на большинстве участков разрешено, но дежурные бригады уже расчищают дождеприемники и рукава. Жителей призвали избегать этих участков дороги.

