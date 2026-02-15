ua en ru
Вода по графику и подвоз в районы: в Одессе и Черноморске масштабная авария в энергосети

Украина, Воскресенье 15 февраля 2026 12:58
UA EN RU
Вода по графику и подвоз в районы: в Одессе и Черноморске масштабная авария в энергосети Иллюстративное фото: в Одессе и Черноморске масштабная авария в энергосети (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

В ночь на 14 февраля в Одесской области произошла аварийная ситуация на оборудовании одной из энергетических компаний. Из-за этого часть потребителей и отдельные объекты критической инфраструктуры временно остались без электроснабжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Одесскую ОГА.

Читайте также: Повреждена железная дорога, часть города без воды: все об ударе РФ по Одессе и области

Где зафиксированы отключения

По данным энергетиков, перебои с электроснабжением зафиксированы в Одесском районе, в частности в Черноморске, а также частично в Одессе.

Сейчас специалисты работают над восстановлением электроснабжения, а объекты критической инфраструктуры переведены на резервное питание с помощью генераторов.

Как обеспечивают водоснабжение

В Черноморске подачу воды организовали по графикам, а в Одессе, в частности в Киевском, Приморском и Хаджибейском районах, обеспечен подвоз технической воды.

Пункты помощи для жителей

Для поддержки жителей области работают 570 Пунктов несокрушимости, которыми за сутки воспользовались почти четыре тысячи человек. Власти призывают граждан сохранять спокойствие, пока аварийные службы продолжают работы по восстановлению электроснабжения.

Обстрелы Одессы и области

В ночь на 14 февраля российские войска снова атаковали Одессу беспилотниками. В результате удара был разрушен одноэтажный жилой дом, а в соседних зданиях выбиты окна.

Ранее сообщалось, что вечером 12 февраля во время дроновой атаки в городе повреждена многоэтажка - пострадала квартира на верхних этажах. Кроме того, под удар попал объект рекреационной инфраструктуры, где после попадания загорелись хозяйственные постройки.

Также в ночь на 9 февраля российские войска атаковали Одессу и область, в результате чего в областном центре были повреждены жилые дома, газопровод и загорелись автомобили.

