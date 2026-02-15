Повреждена железная дорога, часть города без воды: все об ударе РФ по Одессе и области (фото)

В ночь на 15 февраля войска РФ массированно атаковали Одесскую область ударными беспилотниками. Повреждены объекты железнодорожной и гражданской инфраструктуры, возникли масштабные пожары и перебои с водоснабжением в части города.

РБК-Украина рассказывает, что известно об очередном ударе РФ по югу Украины.

Главное:

Российские дроны ударили по гражданской железнодорожной инфраструктуре Одесской области.

На территории депо загорелась цистерна с топливом, возник масштабный пожар.

В части Одессы временно исчезло водоснабжение из-за аварийного обесточивания.

Удар по железнодорожной инфраструктуре

По данным правительства и ОГА, в результате атаки повреждены здания на территории железнодорожного депо и административные объекты станции. Во время повторного удара загорелась цистерна с топливом, что привело к разливу и возгоранию нефтепродуктов.

Пожары оперативно ликвидировали спасатели, к работам было привлечено более 100 сотрудников ГСЧС. Работники железной дороги во время атаки находились в укрытиях, поэтому пострадавших нет.

Фото: последствия обстрела РФ (t.me/OleksiiKuleba)

Повреждения и перебои с водоснабжением

Из-за аварийного обесточивания объектов водопроводной системы без воды осталась значительная часть Одессы - в частности Киевский, Приморский, Хаджибейский районы и часть Пересыпского района.

Энергетики работают над восстановлением электроснабжения, после чего подачу воды планируют стабилизировать в течение дня.

В одном из районов города взрывной волной повреждены стекла в жилых домах и учебных заведениях.