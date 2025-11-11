ua en ru
Вт, 11 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Встреча Трампа и Путина Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Одесса под масштабной атакой дронов: в городе раздаются взрывы

Одесса, Вторник 11 ноября 2025 20:10
UA EN RU
Одесса под масштабной атакой дронов: в городе раздаются взрывы Иллюстративное фото: Одесса под масштабной атакой дронов находилась 11 ноября (facebook.com DSNSKyiv )
Автор: Наталья Кава

Вечером вторника, 11 ноября, россияне массированно атаковали Одессу ударными дронами. В городе раздавались взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Одесскую ОВА.

По данным Воздушных сил, вражеские беспилотники фиксировались в акватории Черного моря еще около 18:30. По предварительным данным, беспилотники двигались в направлении Одессы.

В то же время, Одесская ОВА около 19:00 предупредила горожан об угрозе дронов и призвала находиться в укрытии.

Уже около 20:00 в сети начали сообщать о взрывах в городе и дыме. По данным мониторинговых каналов, город атаковали несколько групп российских беспилотников.

По состоянию на 20:05 о пострадавших или последствиях обстрела не сообщалось.

Обстрелы в ночь на 11 ноября

Вечером накануне Воздушные силы Украины сообщили о движении ударных дронов противника в направлении южных областей. По данным мониторинговых ресурсов, российские войска выпустили около 30 беспилотников типа "Шахед".

Утром этого дня в Киеве и нескольких регионах объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистического удара. Во время тревоги в Харькове прогремели взрывы.

Городской голова Игорь Терехов уточнил, что взрывы прогремели за пределами города - на территории Харьковской области.

Также российские дроны атаковали Одесскую область. В результате ударов повреждены энергетическая инфраструктура и железнодорожные объекты.

По данным Воздушных сил, российская армия в ночь на вторник, 11 ноября, запустила по территории Украины 119 беспилотников различных типов. Основной удар пришелся на Донецкую, Харьковскую, Днепропетровскую и Одесскую области.

Читайте РБК-Украина в Google News
Одесса Атака дронов Война в Украине
Новости
Коррупция в энергетике. Незаконно полученные деньги передавали Чернышову, - источники
Коррупция в энергетике. Незаконно полученные деньги передавали Чернышову, - источники
Аналитика
ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия ГБР под прицелом. Что не так с делами Бюро и возможна ли его реформа