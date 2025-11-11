Одесса под масштабной атакой дронов: в городе раздаются взрывы
Вечером вторника, 11 ноября, россияне массированно атаковали Одессу ударными дронами. В городе раздавались взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы и Одесскую ОВА.
По данным Воздушных сил, вражеские беспилотники фиксировались в акватории Черного моря еще около 18:30. По предварительным данным, беспилотники двигались в направлении Одессы.
В то же время, Одесская ОВА около 19:00 предупредила горожан об угрозе дронов и призвала находиться в укрытии.
Уже около 20:00 в сети начали сообщать о взрывах в городе и дыме. По данным мониторинговых каналов, город атаковали несколько групп российских беспилотников.
По состоянию на 20:05 о пострадавших или последствиях обстрела не сообщалось.
Обстрелы в ночь на 11 ноября
Вечером накануне Воздушные силы Украины сообщили о движении ударных дронов противника в направлении южных областей. По данным мониторинговых ресурсов, российские войска выпустили около 30 беспилотников типа "Шахед".
Утром этого дня в Киеве и нескольких регионах объявляли воздушную тревогу из-за угрозы баллистического удара. Во время тревоги в Харькове прогремели взрывы.
Городской голова Игорь Терехов уточнил, что взрывы прогремели за пределами города - на территории Харьковской области.
Также российские дроны атаковали Одесскую область. В результате ударов повреждены энергетическая инфраструктура и железнодорожные объекты.
По данным Воздушных сил, российская армия в ночь на вторник, 11 ноября, запустила по территории Украины 119 беспилотников различных типов. Основной удар пришелся на Донецкую, Харьковскую, Днепропетровскую и Одесскую области.