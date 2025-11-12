Без света трижды в день: где и как сегодня в Украине действуют графики отключений (список)
Сегодня в Украине введено ограничение потребления электроэнергии из-за масштабных ударов российских войск по объектам энергетической инфраструктуры. Ограничения будут действовать в большинстве регионов страны.
РБК-Украина рассказывает, в каких регионах и как сегодня будут отключать электроснабжение.
"Укрэнерго"
Для бытовых потребителей с 00:00 до 23:59 будут применяться почасовые графики отключений в пределах 2-4 очередей, тогда как для промышленных предприятий введены графики ограничения мощности.
Энергетики отмечают, что продолжительность и объемы отключений могут меняться в течение суток в зависимости от ситуации в энергосистеме. Актуальные данные о графиках следует проверять на официальных сайтах местных облэнерго.
Киев
В столице графики отключений разбиты по такому принципу - каждая очередь разделена на две подочереди: 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2 и т.д.
Киевская область
В Киевской области графики отключений разбиты по принципу столицы - каждая очередь разделена на две подочереди: 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2 и т.д.
Жители Киевской области могут проверить свой график отключений, введя адрес на соответствующих онлайн-ресурсах:
- в чат-боте в Telegram(https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);
- в Viber(https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);
- на официальном сайте(https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).
Днепропетровская область
Одесская область
Черкасская область
Согласно команде НЭК "Укрэнерго" 12 ноября с 00:00 до 24:00 по Черкасской области будут применены графики почасовых отключений (ГПВ).
Часы отсутствия электроснабжения:
- Подчерк 1.1 01:00 - 03:00, 05:00 - 07:00, 09:00 - 12:00, 14:00 - 17:00, 20:00 - 22:00
- Подчерк 1.2 01:30 - 03:30, 05:30 - 07:30, 09:30 - 12:30, 14:30 - 18:00, 20:00 - 22:00
- Подчерк 2.1 00:00 - 01:30, 05:30 - 07:30, 10:30 - 13:30, 15:30 - 18:30, 20:30 - 22:30
- Подчерк 2.2 00:00 - 01:30, 06:00 - 08:00, 11:00 - 14:00, 16:00 - 19:00, 21:00 - 23:00
- Подчерк 3.1 00:00 - 01:00, 07:00 - 09:00, 11:00 - 14:00, 16:30 - 19:30, 21:30 - 23:30
- Подчерк 3.2 01:30 - 03:30, 07:30 - 09:30, 11:30 - 14:30, 17:00 - 20:00, 22:00 - 24:00
- Подчерк 4.1 02:00 - 04:00, 07:30 - 10:00, 12:00 - 15:00, 17:00 - 20:00, 22:00 - 24:00
- Подчерк 4.2 00:00 - 02:00, 08:00 - 10:30, 12:30 - 15:30, 17:30 - 20:00, 22:30 - 24:00
- Подчерк 5.1 03:00 - 05:00, 10:00 - 13:00, 15:00 - 17:30, 19:30 - 21:30
- Подчерк 5.2 03:30 - 05:30, 08:00 - 11:00, 13:30 - 16:30, 18:30 - 20:30, 23:30 - 24:00
- Подчерк 6.1 03:30 - 05:30, 08:00 - 11:30, 14:00 - 17:00, 19:00 - 21:00
- Подчерк 6.2 04:00 - 06:00, 08:00 - 11:00, 13:00 - 16:00, 18:00 - 20:00, 23:00 - 24:00
Страница в Telegram: t.me/pat_cherkasyoblenergo
Сумская область
Завтра, 12 ноября, будут действовать графики почасовых отключений. Согласно команде НЭК "Укрэнерго":
- с 00:00 до 08:00 - 2 очереди
- с 08:00 до 15:00 - 3,5 очереди
- с 15:00 до 20:00 - 4 очереди
- с 20:00 до 24:00 - 3 очереди
На картинке:
- Желтые окошки - часы, когда есть электроэнергия.
- Темные окошки - часы без электроэнергии
Графики почасовых отключений, в частности свою очередь/подчерк можно на сайте АО "Сумыоблэнерго" в разделе "Потребителям-Отключение-Дознаться очередь ГПВ" (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице): https: //www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.
Отслеживать изменения ГПВ можно личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.
Черниговская область
По команде НЭК "Укрэнерго", 12 ноября будет действовать такой график почасовых отключений (ГПВ). Однако если ситуация в энергосистеме будет меняться, график будет корректироваться.
Напоминаем, что проверить информацию об очередях отключений ГПВ и свой личный график по номеру лицевого счета можно:
- на сайте - https://chernihivoblenergo.com.ua/blackouts
- в Viber-боте - https://chernihivoblenergo.com.ua/in_viber
- в Telegram-боте - tg://resolve?domain=ChernigivOEbot.
Полтавская область
12 ноября в Полтавской области введут графики почасовых отключений электроэнергии.
Узнать часы отключений по своей очереди можно здесь:
- Подчерк 1.1 01:00 - 04:30, 08:00 - 12:00, 14:00 - 18:30, 20:00 - 23:40
- Подчерк 1.2 01:30 - 04:00, 08:30 - 12:30, 15:00 - 19:00, 20:30 - 00:00
- Подчерк 2.1 03:00 - 05:30, 09:00 - 13:00, 15:00 - 19:30, 21:00 - 00:00
- Подчерк 2.2 03:30 - 06:00, 09:30 - 13:30, 15:30 -20:00, 21:30 - 00:00
- Подчерк 3.1 04:00 - 06:30, 10:00 - 14:00, 16:00 - 20:30, 22:00 - 00:00
- Подчерк 3.2 04:30 - 07:00, 10:30 - 14:30, 16:30 - 20:30, 22:30 - 00:00
- Подчерк 4.1 00:00 - 00:30, 05:00 - 07:30, 11:00 - 15:30, 17:00 - 20:30, 23:00 - 00:30
- Подчерк 4.2 00:00 - 01:00, 05:30 - 09:30, 11:30 - 16:00, 17:30 - 21:00, 23:30 - 00:00
- Подчерк 5.1 00:00 - 01:30, 06:00 - 10:00, 12:00 - 16:30, 18:00 - 21:30
- Подчерк 5.2 00:00 - 02:00, 06:30 - 10:30, 12:30 - 17:00, 18:30 -22:00
- Подчерк 6.1 00:00 - 03:00, 07:00 - 10:30, 13:00 - 17:00, 19:00 - 22:00
- Подчерк 6.2 00:30 - 03:30, 08:00 - 11:00, 13:30 - 17:30, 19:30 - 22:30
Ознакомиться с графиком можно по ссылке:
https://www.poe.pl.ua/disconnection/power-outages/
Перечень адресов здесь
https://www.poe.pl.ua/disconnection/hrafik-pohodynnoho-vidkliuchennia-elektroenerhii/
Харьковская область
"Для Харьковской области будут применять от двух до четырех очередей отключений одновременно", - сообщили в облэнерго.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям/подчергам с учетом времени на переключение (ориентировочно):
- Подчерк 1.1 - 05:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00;
- Подчерк 1.2 - 05:00-09:00; 12:30-19:30; 23:00-24:00;
- Подчерк 2.1 - 05:00-09:00; 12:30-19:30;
- Подчерк 2.2 - 05:00-09:00; 12:30-19:30;
- Подчерк 3.1 - 00:00-02:00; 09:00-15:00; 16:00-23:00;
- Подчерк 3.2 - 00:00-02:00; 09:00-15:00; 16:00-23:00;
- Подчерк 4.1 - 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00;
- Подчерк 4.2 - 00:00-02:00; 09:00-12:30; 16:00-23:00;
- Подчерк 5.1 - 02:00-05:00; 09:00-12:30; 15:00-16:00; 20:00-24:00;
- Подчерк 5.2 - 02:00-05:00; 08:00-12:30; 15:00-16:00; 20:00-24:00;
- Подчерк 6.1 - 02:00-05:00; 08:00-12:30; 15:00-16:00; 23:00-24:00;
- Подчерк 6.2 - 02:00-05:00; 08:00-09:00; 12:30-16:00; 23:00-24:00.
Житомирская область
Сегодня, согласно распоряжению НЭК "Укрэнерго" на Житомирщине будут применяться меры ограничения потребления электроэнергии.
С графиками почасовых отключений электроэнергии (ГПВ) можно ознакомиться на сайте: https: //www.ztoe.com.ua/unhooking-search.php
Запорожская область
Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом 30 минут на переключение):
- Подчерк 1.1: 01:00- 04:30, 08:00 -15:00, 18:30 - 20:30
- Подчерк 1.2: 01:00 - 04:30, 08:00 - 15:00, 18:30 - 20:30
- Подчерк 2.1: 01:00 - 04:30, 08:00 - 15:00, 18:30 - 24:00
- Подчерк 2.2: 01:00 - 04:30, 11:30 - 15:00, 18:30 - 24:00
- Подчерк 3.1: 00:00 - 01:00, 08:00 - 11:30, 15:00 - 22:00
- Подчерк 3.2: 00:00 - 01:00, 08:00 - 11:30, 15:00 - 22:00
- Подчерк 4.1: 08:00 - 11:30, 15:00 - 22:00
- Подчерк 4.2: 08:00 - 11:30, 15:00 - 22:00
- Подчерк 5.1: 00:00 - 01:00, 04:30 - 08:00, 11:30 - 18:30, 22:00 - 24:00
- Подчерк 5.2: 04:30 - 08:00, 11:30 - 18:30, 22:00 - 24:00
- Подчерк 6.1: 00:00 - 01:00, 04:30 - 08:00, 15:00 - 18:30, 22:00 - 24:00
- Подчерк 6.2: 00:00 - 00:30, 04:30 - 08:00, 11:30 - 18:30, 22:00 - 24:00
Кировоградская область
При подготовке материала использованы данные "Укрэнерго", ДТЭК и облэнерго.