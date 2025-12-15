В Одесской области без света остается более 430 тысяч абонентов, - Минэнерго

"Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, но контролируемой. Россия ежедневно наносит удары по объектам генерации, передачи и распределения электроэнергии, прежде всего в приграничных и прифронтовых регионах", - говорится в сообщении.

Как указали в Минэнерго, в течение выходных одной из самых массированных атак подверглась Одесская область. Враг целенаправленно бил по объектам распределения и передачи электроэнергии, в частности по подстанциям НЭК "Укрэнерго". Временно без электроснабжения оставались потребители Одесской, Николаевской и Херсонской областей.

По данным ведомства, в течение выходных энергетикам удалось восстановить электроснабжение для более 184 тысяч потребителей и объектов критической инфраструктуры в Одессе и области.

"В то же время без света в регионе остается более 430 тысяч абонентов. Аварийно-восстановительныеработы продолжаются непрерывно. На Николаевщине электроснабжение уже возвращено для более 345 тысяч потребителей", - сообщили в Минэнерго.

Между тем в Укрэнерго добавили, что сегодня ночью враг нанес дроновых ударов по энергообъектам в нескольких областях. Вследствие этого - на утро есть обесточенные потребители в Донецкой и Днепропетровской областях.

На Днепропетровщине в результате повторного вражеского обстрела энергетического объекта ранен работник энергетической отрасли. Пострадавший доставлен в больницу, ему оказывается необходимая медицинская помощь.

Из-за повреждения энергетической инфраструктуры в отдельных регионах Украины продолжают действовать графики почасовых отключений. В целом по стране, кроме южных регионов, ситуация постепенно улучшается.