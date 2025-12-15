В Одесской области без света остается более 430 тысяч абонентов, - Минэнерго

Более 430 тысяч абонентов в Одесской области все еще остаются без света после массированной атаки РФ. Из-за новых ударов также есть обесточивание в еще двух областях, в отдельных регионах продолжаются графики отключений,
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минэнерго.
"Ситуация в энергосистеме Украины остается сложной, но контролируемой. Россия ежедневно наносит удары по объектам генерации, передачи и распределения электроэнергии, прежде всего в приграничных и прифронтовых регионах", - говорится в сообщении.
Как указали в Минэнерго, в течение выходных одной из самых массированных атак подверглась Одесская область. Враг целенаправленно бил по объектам распределения и передачи электроэнергии, в частности по подстанциям НЭК "Укрэнерго". Временно без электроснабжения оставались потребители Одесской, Николаевской и Херсонской областей.
По данным ведомства, в течение выходных энергетикам удалось восстановить электроснабжение для более 184 тысяч потребителей и объектов критической инфраструктуры в Одессе и области.
"В то же время без света в регионе остается более 430 тысяч абонентов. Аварийно-восстановительныеработы продолжаются непрерывно. На Николаевщине электроснабжение уже возвращено для более 345 тысяч потребителей", - сообщили в Минэнерго.
Между тем в Укрэнерго добавили, что сегодня ночью враг нанес дроновых ударов по энергообъектам в нескольких областях. Вследствие этого - на утро есть обесточенные потребители в Донецкой и Днепропетровской областях.
На Днепропетровщине в результате повторного вражеского обстрела энергетического объекта ранен работник энергетической отрасли. Пострадавший доставлен в больницу, ему оказывается необходимая медицинская помощь.
Из-за повреждения энергетической инфраструктуры в отдельных регионах Украины продолжают действовать графики почасовых отключений. В целом по стране, кроме южных регионов, ситуация постепенно улучшается.
Напомним, в ночь на субботу, 13 декабря, Россия осуществила массированную атаку на Одессу, Одесскую область и ряд других городов юга Украины.
Во время обстрела враг применил ракеты различных типов и ударные беспилотники. В частности, в направлении Одесской области летели крылатые ракеты "Калибр", гиперзвуковые "Кинжал" и баллистические ракеты.
В результате атаки в регионе возникли перебои с электро- и водоснабжением. Частичный блэкаут также зафиксировали в Херсонской и Николаевской областях.
На данный момент известно, что в Одессе ведутся работы по восстановлению подачи электроэнергии, воды и отопления. При этом глава ГОА Сергей Лысак уточнил, что делать прогнозы пока еще рано.
Впоследствии появилась информация, что в городе Арциз Одесской области света может не быть в течение недели. Все из-за ночной атаки РФ по энергетике.
Подробнее о последствиях ночной атаки РФ - читайте в материале РБК-Украина.
А в отдельном материале можно узнать, как работают магазины, транспорт и банки в Одессе после массированного удара россиян.