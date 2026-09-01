Очное обучение во время войны: хватает ли школам укрытий для полноценной работы

Формат обучения в школах Украины утверждается педагогическими советами "на местах" и зависит от ситуации с безопасностью. Поэтому укрытие - основа очного образовательного процесса.
Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказали в пресс-службе Министерства образования и науки (МОН) Украины.
Украинцам сообщили, что во время подготовки заведений к новому учебному году, особое внимание должно было уделяться:
В МОН отметили, что в целом организация образовательного процесса в 2026/2027 учебном году должна осуществляться с учетом ситуации с безопасностью в каждой отдельной административно-территориальной единице.
Самая оптимальная форма обучения для учеников украинских школ - очная.
Однако она возможна исключительно при условии:
В МОН напомнили, что именно педагогический совет учебного заведения рассматривает и утверждает:
"При этом подчеркиваем на необходимости сотрудничества военных администраций, органов местного самоуправления, руководителей учебных заведений и родительского сообщества", - подчеркнули в министерстве.
По состоянию на конец августа 2026 года, 90% заведений общего среднего образования Украины (работающих в очном формате) имеют:
В МОН отметили, что 10% из них - ограниченно пригодные укрытия. То есть те, которые нуждаются в капитальном ремонте или реконструкции.
"В этом году на строительство и обустройство укрытий в школах направлялось 5 млрд гривен", - уточнили в ведомстве.
В рамках подготовки школ к зиме отдельным направлением в МОН назвали обеспечение автономной работы во время длительных отключений электроэнергии.
"В 2026 году правительство предусмотрело почти 500 млн гривен субвенции на обеспечение энергетической устойчивости учебных заведений", - напомнили в министерстве.
Уточняется, что субвенцию получают заведения, которые:
"Все мероприятия в рамках этой субвенции должны быть реализованы до 15 ноября 2026 года, то есть до активной фазы осенне-зимнего периода", - подытожили в МОН.
Напомним, ранее мы рассказывали, как именно украинские школы готовятся к осенне-зимнему периоду и возможным длительным отключениям электроэнергии.
Кроме того, мы объясняли, что точно должно быть в укрытиях во время тревог.
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