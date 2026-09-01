Очное обучение во время войны: хватает ли школам укрытий для полноценной работы

Как готовились школы к учебному году

Украинцам сообщили, что во время подготовки заведений к новому учебному году, особое внимание должно было уделяться:

созданию безопасных условий пребывания учеников и работников;

надлежащему состоянию укрытий;

соблюдению требований пожарной, техногенной и санитарной безопасности;

бесперебойному функционированию инженерных сетей и, при необходимости, средств резервного энергообеспечения.

В МОН отметили, что в целом организация образовательного процесса в 2026/2027 учебном году должна осуществляться с учетом ситуации с безопасностью в каждой отдельной административно-территориальной единице.

Почему формат обучения зависит от укрытия

Самая оптимальная форма обучения для учеников украинских школ - очная.

Однако она возможна исключительно при условии:

обеспечения безопасного пребывания всех участников образовательного процесса ;

; соблюдения требований законодательства в сфере гражданской защиты.

В МОН напомнили, что именно педагогический совет учебного заведения рассматривает и утверждает:

как структуру и продолжительность учебного года (учебной недели и дня);

так и формы организации образовательного процесса.

"При этом подчеркиваем на необходимости сотрудничества военных администраций, органов местного самоуправления, руководителей учебных заведений и родительского сообщества", - подчеркнули в министерстве.

Хватает ли украинским школам укрытий

По состоянию на конец августа 2026 года, 90% заведений общего среднего образования Украины (работающих в очном формате) имеют:

либо собственные укрытия;

либо доступ к арендованным укрытиям или другому типу пользования (например, пользуются укрытием ближайшего учебного заведения).

В МОН отметили, что 10% из них - ограниченно пригодные укрытия. То есть те, которые нуждаются в капитальном ремонте или реконструкции.

"В этом году на строительство и обустройство укрытий в школах направлялось 5 млрд гривен", - уточнили в ведомстве.

Кому помогают подготовиться к зиме

В рамках подготовки школ к зиме отдельным направлением в МОН назвали обеспечение автономной работы во время длительных отключений электроэнергии.

"В 2026 году правительство предусмотрело почти 500 млн гривен субвенции на обеспечение энергетической устойчивости учебных заведений", - напомнили в министерстве.

Уточняется, что субвенцию получают заведения, которые:

работают очно или в смешанном формате;

имеют укрытие.

"Все мероприятия в рамках этой субвенции должны быть реализованы до 15 ноября 2026 года, то есть до активной фазы осенне-зимнего периода", - подытожили в МОН.