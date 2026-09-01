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Очное обучение во время войны: хватает ли школам укрытий для полноценной работы

18:58 01.09.2026 Вт
3 мин
Сколько учебных заведений реально имеют укрытия или доступ к ним?
aimg Ирина Костенко aimg Василина Копытко
Без укрытия очного обучения в школе быть не может (фото иллюстративное: Getty Images)

Формат обучения в школах Украины утверждается педагогическими советами "на местах" и зависит от ситуации с безопасностью. Поэтому укрытие - основа очного образовательного процесса.

Об этом в блиц-интервью для РБК-Украина рассказали в пресс-службе Министерства образования и науки (МОН) Украины.

Как готовились школы к учебному году

Украинцам сообщили, что во время подготовки заведений к новому учебному году, особое внимание должно было уделяться:

  • созданию безопасных условий пребывания учеников и работников;
  • надлежащему состоянию укрытий;
  • соблюдению требований пожарной, техногенной и санитарной безопасности;
  • бесперебойному функционированию инженерных сетей и, при необходимости, средств резервного энергообеспечения.

В МОН отметили, что в целом организация образовательного процесса в 2026/2027 учебном году должна осуществляться с учетом ситуации с безопасностью в каждой отдельной административно-территориальной единице.

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Почему формат обучения зависит от укрытия

Самая оптимальная форма обучения для учеников украинских школ - очная.

Однако она возможна исключительно при условии:

  • обеспечения безопасного пребывания всех участников образовательного процесса;
  • соблюдения требований законодательства в сфере гражданской защиты.

В МОН напомнили, что именно педагогический совет учебного заведения рассматривает и утверждает:

  • как структуру и продолжительность учебного года (учебной недели и дня);
  • так и формы организации образовательного процесса.

"При этом подчеркиваем на необходимости сотрудничества военных администраций, органов местного самоуправления, руководителей учебных заведений и родительского сообщества", - подчеркнули в министерстве.

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Хватает ли украинским школам укрытий

По состоянию на конец августа 2026 года, 90% заведений общего среднего образования Украины (работающих в очном формате) имеют:

  • либо собственные укрытия;
  • либо доступ к арендованным укрытиям или другому типу пользования (например, пользуются укрытием ближайшего учебного заведения).

В МОН отметили, что 10% из них - ограниченно пригодные укрытия. То есть те, которые нуждаются в капитальном ремонте или реконструкции.

"В этом году на строительство и обустройство укрытий в школах направлялось 5 млрд гривен", - уточнили в ведомстве.

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Кому помогают подготовиться к зиме

В рамках подготовки школ к зиме отдельным направлением в МОН назвали обеспечение автономной работы во время длительных отключений электроэнергии.

"В 2026 году правительство предусмотрело почти 500 млн гривен субвенции на обеспечение энергетической устойчивости учебных заведений", - напомнили в министерстве.

Уточняется, что субвенцию получают заведения, которые:

  • работают очно или в смешанном формате;
  • имеют укрытие.

"Все мероприятия в рамках этой субвенции должны быть реализованы до 15 ноября 2026 года, то есть до активной фазы осенне-зимнего периода", - подытожили в МОН.

Напомним, ранее мы рассказывали, как именно украинские школы готовятся к осенне-зимнему периоду и возможным длительным отключениям электроэнергии.

Кроме того, мы объясняли, что точно должно быть в укрытиях во время тревог.

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