В Украине 82% школьников и дошкольников имеют доступ к укрытиям: что изменится с 1 сентября

В Украине 1 сентября начнется новый учебный год, к которому готовятся более 25 тысяч учебных заведений. Формат обучения будет определяться в зависимости от ситуации, наличия укрытий и возможностей конкретной общины, а государство продолжает развивать безопасную образовательную инфраструктуру.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение министра образования и науки Андрея Бутенко .

По словам Бутенко, главным ориентиром МОН остается максимальный возврат детей в очное обучение там, где это позволяет ситуация безопасности. В то же время, решения не должны создавать дополнительных рисков для школьников, дошкольников и работников образования.

Формат обучения будет зависеть от безопасности

В каждом заведении формат работы будет определяться, прежде всего, учитывая ситуацию на месте и наличие безопасного пространства.

Там, где очное обучение пока невозможно, будут использовать смешанный или дистанционный форматы. Вернуться к занятиям в классах дети смогут после создания надлежащих условий безопасности.

На начало нового учебного года более 82% воспитанников детсадов и учащихся школ имеют доступ к укрытиям разных типов. Речь идет о более чем 9 тысячах заведений дошкольного образования и более 11 тысячах школ.

На укрытие в этом году предусмотрено 6 млрд гривен

Государство продолжает инвестировать в создание безопасной образовательной среды. В этом году правительство предусмотрело на соответствующие меры 6 млрд гривен.

Из них 1 млрд. гривен впервые направили на строительство подземных детских садов. Первое такое заведение уже работает в Харьковской области.

В прифронтовых регионах функционируют около 100 противорадиационных укрытий, в которых можно проводить полноценный образовательный процесс. Еще 131 такое укрытие строят на средства государственного бюджета. Среди них – 18 подземных детсадов.

После завершения запланированных на этот год работ доступ к укрытиям будут уже 87% детей. К концу 2027 года МОН планирует увеличить этот показатель до 92%.

Какая ситуация в Киеве и области

В Киеве укрытия имеют 528 заведений дошкольного образования, а в школах работают 435 укрытий. Это позволяет обеспечить ими 91% воспитанников и учащихся столицы.

Собственных укрытий нет 23 детсада и 20 школ. Для организации учебного процесса используют арендованные безопасные пространства.

В Киевской области в детсадах есть 507 укрытий, а в школах - 658. По словам министра, они позволяют обеспечить укрытиями более 90% воспитанников и учащихся области.

В прифронтовых регионах единого формата не будет

Сложнее остается ситуация в прифронтовых общинах. Бутенко подчеркнул, что здесь не может быть одного решения для всех.

В части общин дети будут учиться дистанционно, в других – совмещать дистанционный и очный форматы, в частности используя противорадиационные укрытия. Окончательные решения будут приниматься на местах в соответствии с реальной ситуацией в безопасности.

Отдельно МОН предусмотрело решение для случаев, когда из-за угроз безопасности невозможно организовать полноценное горячее питание. Дети должны получать полноценное меню из готовых к употреблению продуктов.